Китайцы планируют осуществить высадку человека на Луну

По сообщениям СМИ, китайцы изучают возможность высадки своих космонавтов на Луну. О таком решении сообщил заместитель руководителя Центра лунных и космических исследований Китайского национального управления Юй Гобинь.

Как сообщает Panorama, по мнению китайского чиновника, многие страны рассматривают такую возможность, поскольку со времен миссии "Апполон-17", которая была осуществлена в 1972 году, нога человека не ступала на лунную поверхность.

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Инициативы по высадке на Луну. Он также рассказал, что в последние годы многие государства с особым энтузиазмом взялись за лунные исследования, в результате чего было создано немало интересных программ и проектов, которые могут быть реализованы в будущем. Китай тоже рассматривает ряд инициатив, направленных на исследование Луны, но многие из них, скорее всего, не удастся реализовать в ближайшее время.



Американцы первыми и пока единственными ступили на Луну

Планы США по высадке на Луну. Весной этого года было объявлено о распоряжении американского президента Дональда Трампа, в котором говорилось о необходимости отправки астронавтов США на Луну в течение ближайших пяти лет.

Тогда же было объявлено о том, что "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне станут граждане США". Согласно проекту бюджета американского космического ведомства, высадка астронавта на Луну должна быть осуществлена до 2028 года.

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