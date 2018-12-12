Китайцы представили смартфон с двойной камерой, который стоит 80 долларов

Китайская компания Bluboo представила свой новый смартфон под названием D6 Pro. Он получил двойную основную камеру, бюджетный процессор и привлекательную цену.

Об этом сообщает ilenta.com.

Bluboo D6 Pro оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей. Он работает на процессоре MediaTek MT6739, всего 2 ГБ оператвной и 16 ГБ флэш-памяти. Правда он имеет слот microSD, поэтому хранилище можно расширить.

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Основная сдвоенная камера: разрешение модулей 8 и 5Мп. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 2700 мач. Управляется устройство предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo.

За эту скромную комплектацию Bluboo D6 Pro китайцы просят 80 долларов, что около 2240, если перевести в гривны.

Bluboo D6 Pro получила симпатичный дизайн

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