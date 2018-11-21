Маск изменит самую большую ракету-носитель компании SpaceX

Илон Маск объявил, что намерен кардинально изменить дизайн самой большой ракеты в арсенале компании SpaceX – BFR. Отметим, что BFR планируют использовать для доставки колонистов на Марс.

Об этом сообщает Geekon.

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Не изменяя своим традициям, Илон Маск сообщил важную новость о своей компании через Twitter. В твите инженера говорится о том, что в реальном прототипе BFR будут радикальные изменения в сравнении с ранними концепт-артами наиболее амбициозной ракеты SpaceX.

Планируется как изменение дизайна, так и революционная посадка не только первых ступеней при запуске, но и второй степени, чего не удавалось добиться ни разу за всю историю космонавтики.

Объявление об изменении внешнего вида и концепции ракеты BFR, получилось для Маска случайным, так как написано было в виде ответа на вопрос одного из читателей Илона.

Radical change — Elon Musk (@elonmusk) 17 листопада 2018 р.

BFR, по замыслу Илона Маска, должна будет использоваться для доставки колонистов на Марс со всеми необходимыми припасами для перелета и обустройства первой временной колонии. Также в ракете будет предусмотрена возможность обратного полета, путем конструирования откидных ступеней прямо на Марсе, после налаживания автономной жизни колонии на поверхности планеты.

Что такое BFR (Big Falcon Rocket, Big Fucking Rocket)?Это проект ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, который разрабатывает компания SpaceX. Кроме того, проект предусматривает создание наземной инфраструктуры для запуска и повторного использования системы и "топливных депо" для дозаправки на низкой околоземной орбите. BFR позволит вывести на орбиту до 100 тонн груза.

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