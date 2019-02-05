Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума

15 февраля украинская компания 4A Games и немецкая Deep Silver представили постапокалиптический шутер Metro: Exodus. Еще до релиза игра наделала немало шума и привлекла внимание не только геймерского сообщества.

Почему релиз Metro: Exodus справедливо можно назвать скандальным и чем интересна игра разбирались журналисты Техно 24.

Сюжет и особенности Metro: Exodus

Новая часть знаменитого шутера поведает игрокам по-настоящему масштабную историю. По словам продюсера, сценарий Metro: Exodus больше, чем скрипты первых двух частей – Metro 2033 и Metro: Last Light, включая дополнения к ним.

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Сюжет игры охватывает несколько локаций и состоит из 7 частей: пролог, зима (место действия Москва), весна (Волга), Ямантау, лето (Каспий), осень (Тайга), Мертвый город (Новосибирск).



Скриншот из игры Metro: Exodus

Игра Metro: Exodus, впервые за историю серии вывела игрока за пределы постъядерной Москвы и ее метрополитена. По сюжету, Артему придется проехать через всю Россию, которая пережила 20 лет дикого существования после ударов атомных бомб, попутно встречая различные открытые локации с местными персонажами, враждующими племенами и мутантами, а также побочными квестами. Команда Артема (которым и управляет игрок в Metro: Exodus), будет передвигаться по стране на бронированном поезде.

Мир в игре активно реагирует на ваши действия. Зачистите логово бандитов – на другом конце карты кто-то обязательно об этом заговорит; спасаете пленника – через несколько часов вы узнаете в случайном диалоге двух противников о том, что он поставил за вас свечку в храме.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

Все это делает мир очень живым и погружает вас в него с головой. Но главное – заставляет видеть в противниках живых людей и поднимает сложные нравственные вопросы. Тем более что стиль прохождения и многие решения влияют на сюжет и судьбу персонажей напрямую.

Отзывы критиков

Средний балл PC-версии шутера на сайте Metacritic составляет 84 из 100 возможных. Консольные версии получили более низкие оценки.

Журналисты хвалят Metro: Exodus за выдержанный баланс между перестрелками и изучением локаций, потрясающую атмосферу, отличный аудиодизайн, графику и качественную проработку мира, способствующую погружению в игру. Многие даже называют игру новым S.T.A.L.K.E.R.



Скриншот из игры Metro: Exodus

Чаще всего творения 4A Games ругают за довольно примитивный искусственный интеллект, линейность повествования, скучную систему стелса, устаревшие анимации и наличие технических проблем.

Если отдельно рассмотреть обзоры профильных изданий с постсоветского пространства, то они, кроме всего вышеперечисленного, также отмечают, что Metro: Exodus безусловно западет в душу очень многим жителям стран бывшего СССР.

Скандалы с Metro: Exodus

Скандал со Steam. Шум вокруг долгожданного шутера начался еще за несколько недель до его официального выхода. Компании 4A Games и Deep Silver сообщили о том, что Metro: Exodus не выйдет в Steam, а станет временным эксклюзивом нового магазина Epic Games Store.

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Скорее всего, решение принималось чуть ли не в последний момент (об этом свидетельствует другой скандал, о котором мы вспомним чуть позже) и вызвало немало возмущения со стороны геймеров. Дошло даже до того, что разъяренные пользователи обвалили рейтинг всех предыдущих частей "Метро" в Steam.



Скриншот из игры Metro: Exodus

В свою очередь разработчики поспешили прокомментировать такое свое решение. По их словам, Epic Games в своем сервисе цифровой дистрибуции намного лояльней к разработчикам и им удастся получить больше прибыли от игры. Конечно, кого-то может возмутить такая финансовая составляющая вопроса, однако всем хочется, чтобы их труд был достойно оценен.



Скриншот из игры Metro: Exodus

Далее скандал набирал все новые обороты. Один из сотрудников 4A Games на сайте Reddit опубликовал комментарий, в котором отметил, что если релиз шутера в другом магазине настолько возмутил геймеров, то следующие части Metro не выйдут в версии для PC. Далее 4A Games на официальной странице в Facebook успокоила преданных фанатов и отметила, что это позиция только одного сотрудника, который очень любит свою работу. В компании подчеркнули, что они будут продолжать ориентироваться на PC-геймеров, как это было раньше.

Реакция автора книг "Метро". К спору присоединился и автор романов "Метро" Дмитрий Глуховский. Он подчеркнул, что переход игры в другой магазин – это исключительно решение разработчиков и издателя, и он к этому не имеет никакого отношения. Также Глуховский попросил прощения у фанатов, которые чувствуют себя обманутыми. Поэтому обвинять автора в том, что шутер убрали из Steam бессмысленно. Но и такие обвинения звучали от разъяренных геймеров.

Скандал с дисками Metro: Exodus. Казалось бы, релиз игры состоялся и обсуждения и возмущения должны бы немного поутихнуть, однако появились новые интересные детали. Игра вышла не только в цифровых магазинах, но и на физических носителях. Именно с ними связан и следующий скандал. Один из пользователей Reddit опубликовал фото, на котором четко видно, что издатель просто заклеил упоминание о Steam.



На дисках Metro: Exodus заклеили упоминание о Steam

Русская пропанагда. Следующую волну обсуждения уже спровоцировал один из ведущих российского пропагандистского канала "Россия 24". В эфире выпуска новостей Алексей Казаков обвинил разработчиков Metro: Exodus в том, что они пытаются навязать миру русофобию. А все из-за того, что в игре за то, что вы собьете голову памятнику Ленину можно получить награду "Декоммунизация".

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Также ведущий отметил, что разработчики так увлеклись собственными майданными реалиями, а еще надругались над москвичами, мол, не знают что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди".

Сюжет телеканала "Россия 24" – смотрите видео

Рекорд. Отметим, даже за пределами постсоветского пространства Metro: Exodus приняли очень тепло. Немало зарубежных сайтов публиковали обзоры на игру и отмечали колоссальную работу украинских разработчиков. Об успехе шутера свидетельствуют и его продажи. К примеру, в Британии всего за выходные игре удалось занять вторую строчку среди самых продаваемых игр, обогнав даже Red Dead Redemption 2.



Скриншот из игры Metro: Exodus

Взлом игры. К слову, вчера, 20 февраля, на том же Reddit появилось сообщение, что хакерам удалось взломать защиту Denuvo 5.6 в Metro: Exodus. DRM-защита в шутере смогла продержаться всего 5 дней, в то время как для взлома аналогичной системы в Resident Evil 2 Remake понадобилось 6 дней. Сейчас 4A Games никак не прокомментировала эту информацию.

Выводы

Несмотря на все громкие скандалы вокруг Metro: Exodus, игра продолжает набирать популярность. О ней очень положительно отзываются не только геймеры из постсоветского пространства, но и западные критики. Поэтому, если вы думали стоит ли загружать шутер от украинских разработчиков, то наш вердикт – да.

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