Microsoft переименовала одну из своих дочерних компаний

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Microsoft переименовала одну из своих дочерних компании
Microsoft переименовала одну из своих дочерних компании / Фото из открытых источников

Компания Microsoft сообщила о ребрендинге дочерней компании Microsoft Studios, которая ответственна за разработку и издательство видеоигр для различных платформ. Компания получила название Xbox Game Studios.

Для чего это делают? Такой шаг компании направлен на дальнейшую унификацию игрового направления Microsoft под единым брендом Xbox, сообщает Overclock3D.

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Проекты Xbox Game Studios. На данный момент Xbox Game Studios владеет правами на франшизы Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo, Minecraft. Кроме того под ее крылом работают тринадцать студий: 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, inXile Entertainment, Minecraft, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, Undead Labs и Global Publishing.

Xbox Game Studios обещает выпустить в этом году такие проекты, как Crackdown 3, Шестерни 5, а также Ori and The Will of the Wisps. Кроме этого запланированы большие обновления для Sea of Thieves, Forza Horizon 4 и Minecraft.

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Теги: Техно Microsoft Игры Xbox IT-бизнес
Источник: 24 Канал
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