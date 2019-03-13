Mozilla выпустила бесплатный файлообменник Firefox Send

Компания Mozilla выпустила новый файлообменник под названием Firefox Send. Сейчас он доступен в виде веб-версии. Хотя разработчики обещают запустить и приложение для Android.

Как пишет VC пользователи смогут загружать файлы размером до 1 ГБ и сохранять их в облаке в течение дня до первого скачивания по ссылке.

При этом, если у пользователей есть аккаунт Firefox, то они могут загружать до 2,5 ГБ файлов на срок до 7 дней.

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Преимущества Firefox Send. Как объяснили разработчики, он использует сквозное шифрование файлов с помощью алгоритма блочного шифрования AES-GCM (128 bit). Это происходит на стороне браузера пользователя. Также есть возможность установить пароль для доступа к данным.

Кроме того, переданные с помощью сервиса файлы не "оседают" в облачном хранилище вечно, поэтому пользователи могут не волноваться, что конфиденциальная информация попадет в руки злоумышленников.

Файлообменник Firefox Send: видео

Кто может пользоваться. Сервис бесплатный. Для этого не нужно авторизоваться в аккаунте Firefox. Сервисом могут воспользоваться клиенты различных браузеров. На данный момент сервис не предлагает каких-либо платных опций.

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