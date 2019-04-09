На Международной космической станции обнаружили опасные бактерии

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На МКС обнаружили опасные бактерии
На МКС обнаружили опасные бактерии

На Международной космической станции (МКС) исследователи NASA обнаружили микроорганизмы. Среди них грибок стафилококк, энтеробактерии и метилобактерии.

Как сказано в материале Phys.org, эти бактерии могут быть опасными для астронавтов, которые сейчас находятся на станции. Ведь микроорганизмы могут вызывать кожные заболевания, а также наносить вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту человека.

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Такие бактерии на Земле можно найти в спортзалах, офисах, больницах и других общественных местах. И каждый организм может отреагировать на эти микроорганизмы по-разному. Все зависит от здоровья каждого отдельного человека, и того, как их организм взаимодействует с бактериями в космосе.

"На МКС иммунитет космонавтов изменен и они не имеют доступа к серьезным медицинским процедурам, доступным на Земле", – рассказал Кастури Венкатесваран, автор исследования NASA.

Как микробы попали на МКС. Очевидно, их привезли сами космонавты. Команды астронавтов на станции меняются уже почти 20 лет, поэтому через станцию прошло немало людей.

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Теги: МКС Новости Техно Техно Космос
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