На все деньги: Илон Маск назвал цену полета на Марс

По его мнению, примерно через 40-100 лет билет на Марс в обе стороны может стоить около 100 тысяч долларов.

Через 40-100 лет билет на Марс туда и обратно может стоить даже ниже, чем 100 тысяч долларов.

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Об этом в соцсети Твиттер написал глава SpaceX Илон Маск.

Я уверен, что переезд на Марс туда и обратно один раз будет стоить меньше 500 тысяч долларов, а может быть, даже ниже 100 тысяч долларов. Достаточно низко, чтобы большинство людей в странах с развитой экономикой могли продать свой дом на Земле и переехать на Марс, если захотят,

– отметил бизнесмен.

Ранее Маск заявлял, что формирование самодостаточной цивилизации на Марсе займет 40-100 лет, а перелет будет стоить столько же, сколько покупка дома – около 200 тысяч долларов.



Информаию о цене полета на Марс Илон Маск сообщил в Твиттере.

Ранее мы отмечали, что у компании Mars One был шанс отправить на Марс экспедицию, чтобы основать на Красной планете постоянную колонию. Людей должны были отправить в одну сторону – их возвращение не планировалось. Запуск планировали на 2022 год. Однако, впоследствии запуск перенесли на 2024, а далее на 2026 год.

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В 2015 году организаторы отобрали 100 человек. В сотню попал украинец Сергей Якимов. Правда планировали отправили лишь 24 астронавта. Ранее мы отмечали, что у компании Mars One был шанс отправить на Марс экспедицию, чтобы основать на Красной планете постоянную колонию.

Людей должны были отправить в одну сторону – их возвращение не планировалось. Запуск планировали на 2022 год. Однако, позже запуск перенесли на 2024, а дальше на 2026 год, пока не известно, состоится ли запланированный полет.

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