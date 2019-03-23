NVIDIA представила мини-компьютер Jetson Nano: особенности и цена новинки

Компания NVIDIA представила одноплатный компьютер Jetson Nano, который предназначен для различных задач, связанных с искусственным интеллектом. К слову, представили новинку в ходе мероприятия GPU Technology Conference 2019, которое проходит с 18 по 22 марта в Калифорнии.

Основные характеристики. Как сообщает Overclockers, Jetson Nano построен на базе однокристальной системы с четырьмя ядрами ARM A57, функционирующих на частоте 1,43 ГГц, и видеоядром с 128 ядрами CUDA на архитектуре Maxwell.

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Вычислительная мощность GPU заявлена на уровне 472 Гфлопс в операциях FP16. Компьютер оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и накопителем eMMC емкостью 16 ГБ, а его энергопотребление составляет от 5 до 10 Вт.



Характеристики NVIDIA Jetson Nano



Особенности строения NVIDIA Jetson Nano

Набор разработчика включает сам модуль Jetson Nano и плату расширения с необходимыми интерфейсами. Доступно три порта USB 2.0, один USB 3.0, видеовыходы HDMI и DisplayPort, гигабитный сетевой разъем RJ-45, а также колодки GPIO, SDIO, I2C, SPI и UART. Кроме того, присутствует разъем M.2 для беспроводного адаптера рядом с интерфейсом MIPI-CSI для камер.



NVIDIA Jetson Nano работает над задачами, которые связаны с искусственным интеллектом



NVIDIA Jetson Nano приятно удивит ценой

Цена. Главным преимуществом Jetson Nano является цена – 99 долларов (около 2700 гривен) в виде набора разработчика или 129 долларов (около 3500) за модуль, готовый для использования в системах для массового рынка.

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