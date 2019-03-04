NVIDIA снизила цены на видеокарты GeForce GTX 1060 6GB

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NVIDIA снизила цены на видеокарты GeForce GTX 1060 6GB
NVIDIA снизила цены на видеокарты GeForce GTX 1060 6GB / Фото из свободных источников

Журналисты с ресурса Cowcotland, которые занимаются еженедельным мониторингом цен во французской рознице, сообщили о снижении стоимости видеоадаптеров NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB. По данным СМИ, цены на видеокарты упали с 270 евро до 170 евро.

Таким образом 6 ГБ версия GeForce GTX 1060 оказывается дешевле прямого конкурента в лице AMD Radeon RX 580 8GB на 20 евро, хотя последний может похвастаться комплектом из двух игр.

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Как это объясняет производитель? Журналисты обратились за разъяснениями к NVIDIA. Представители компании ответили, что данное снижение запланировано и рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB отныне составляет 180 евро (около 5500 гривен).

Моніторинг цін на відеокарти NVIDIA
Мониторинг цен на видеокарты NVIDIA

Чем мотивировано такое решение? Данное решение выглядит вполне логичным на фоне выхода NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и быстрого релиза видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660, анонс которой должен состояться 16 марта.

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Теги: Техно Новости Техно Цены Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: 24 Канал
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