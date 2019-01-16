Oppo планирует представить инновационную камеру для смартфонов

Недавно компания Oppo привлекла внимание общества своим смартфоном Find X с выдвижной камерой и технологией быстрой зарядки VOOC. Однако китайский производитель планирует представить еще одну инновацию – 10-кратную гибридную систему зума без потери качества.

Об этом сообщает MyDrivers.

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Однако, существует вероятность, что и на этот раз технология так и не дойдет до конечного потребителя. Дело в том, что Oppo уже не впервые демонстрирует свои передовые технологии в области камер для смартфонов.

Еще во время выставки MWC 2017 производитель представил технологию 5-кратного оптического зума, в которой использовал объектив похожий на перископ, чтобы вместить множество линз в тонком теле смартфона. К сожалению, несмотря на демонстрацию такой камеры в работающем прототипе, она так и не появилась в коммерческих продуктах.



Принцип работы камеры с 5-кратным оптическим зумом

В этом году компания собирается удвоить уровень масштабирования, который достигается с помощью того же подхода. Сейчас деталей о новинке почти нет, хотя ожидается, что объектив будет работать по такому же принципу, как и предыдущий.

Система будет состоять из двух камер: одна с широкоугольным, а другая – с телеобъективом. Именно последняя якобы использует "метод перископа" с зеркалом для расширения возможностей оптического масштабирования.

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