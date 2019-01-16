Oppo планирует представить инновационную камеру для смартфонов

24 Читати новину українською
Oppo планирует представить инновационную камеру для смартфонов
Oppo планирует представить инновационную камеру для смартфонов / Фото из свободных источников

Недавно компания Oppo привлекла внимание общества своим смартфоном Find X с выдвижной камерой и технологией быстрой зарядки VOOC. Однако китайский производитель планирует представить еще одну инновацию – 10-кратную гибридную систему зума без потери качества.

Об этом сообщает MyDrivers.

Читайте также: Samsung активно работает над 3-нанометровыми чипами: дата релиза

Однако, существует вероятность, что и на этот раз технология так и не дойдет до конечного потребителя. Дело в том, что Oppo уже не впервые демонстрирует свои передовые технологии в области камер для смартфонов.

Еще во время выставки MWC 2017 производитель представил технологию 5-кратного оптического зума, в которой использовал объектив похожий на перископ, чтобы вместить множество линз в тонком теле смартфона. К сожалению, несмотря на демонстрацию такой камеры в работающем прототипе, она так и не появилась в коммерческих продуктах.


Принцип работы камеры с 5-кратным оптическим зумом

В этом году компания собирается удвоить уровень масштабирования, который достигается с помощью того же подхода. Сейчас деталей о новинке почти нет, хотя ожидается, что объектив будет работать по такому же принципу, как и предыдущий.

Система будет состоять из двух камер: одна с широкоугольным, а другая – с телеобъективом. Именно последняя якобы использует "метод перископа" с зеркалом для расширения возможностей оптического масштабирования.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Oppo
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
15 января 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
465
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
14 января 21:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
4954
Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
13 января 20:02 Самые важные разработки 2018 года, которые могут изменить индустрию
567
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
12 января 12:54 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 1549
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
10 января 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
989
Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
9 января 21:09 Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
Михайло Года 2156
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук