Oppo планирует представить инновационную камеру для смартфонов
Недавно компания Oppo привлекла внимание общества своим смартфоном Find X с выдвижной камерой и технологией быстрой зарядки VOOC. Однако китайский производитель планирует представить еще одну инновацию – 10-кратную гибридную систему зума без потери качества.
Об этом сообщает MyDrivers.
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Однако, существует вероятность, что и на этот раз технология так и не дойдет до конечного потребителя. Дело в том, что Oppo уже не впервые демонстрирует свои передовые технологии в области камер для смартфонов.
Еще во время выставки MWC 2017 производитель представил технологию 5-кратного оптического зума, в которой использовал объектив похожий на перископ, чтобы вместить множество линз в тонком теле смартфона. К сожалению, несмотря на демонстрацию такой камеры в работающем прототипе, она так и не появилась в коммерческих продуктах.
Принцип работы камеры с 5-кратным оптическим зумом
В этом году компания собирается удвоить уровень масштабирования, который достигается с помощью того же подхода. Сейчас деталей о новинке почти нет, хотя ожидается, что объектив будет работать по такому же принципу, как и предыдущий.
Система будет состоять из двух камер: одна с широкоугольным, а другая – с телеобъективом. Именно последняя якобы использует "метод перископа" с зеркалом для расширения возможностей оптического масштабирования.
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