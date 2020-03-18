Оставайтесь дома и читайте: "Наш Формат" открыл свободный доступ к электронным книгам

Украинское издательство Наш Формат предоставило доступ к ряду книг, которые можно скачать бесплатно до 3 апреля, то есть на момент введения в Украине карантина.

Таким образом издательство решило поддержать введение карантина. Перечень электронных книг, которые можно бесплатно скачать, не большой, пока их всего 10 штук, однако все они интересные и полезные.

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Как бесплатно скачать книгу

Сначала нужно перейти на страницу акции на сайте издательства. Здесь собраны книги, которые доступны для бесплатной загрузки. Выбираете те, которые вас заинтересовали, и переходите в корзину для формирования заказа.

Единственное важное отличие, при формировании заказа нужно указать промокод HOMEALONE. Именно он позволяет "приобрести" книги бесплатно.



Для бесплатной загрузки книг нужно указать промокод

Важно! Перед оформлением заказа на сайте нужно зарегистрироваться. Однако во время процедуры "покупки" такая возможность будет доступна.

После завершения заказа электронные книги станут доступны для загрузки в личном кабинете в разделе "Электронная библиотека".



Кроме того, книги доступны для чтения прямо на сайте



Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала

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