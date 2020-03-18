24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Оставайтесь дома и читайте: "Наш Формат" открыл свободный доступ к электронным книгам

- Читати новину українською

Украинское издательство Наш Формат предоставило доступ к ряду книг, которые можно скачать бесплатно до 3 апреля, то есть на момент введения в Украине карантина.

Таким образом издательство решило поддержать введение карантина. Перечень электронных книг, которые можно бесплатно скачать, не большой, пока их всего 10 штук, однако все они интересные и полезные.

К теме Netflix Party – расширение, которое позволяет просматривать фильмы вместе во время карантина

Как бесплатно скачать книгу

Сначала нужно перейти на страницу акции на сайте издательства. Здесь собраны книги, которые доступны для бесплатной загрузки. Выбираете те, которые вас заинтересовали, и переходите в корзину для формирования заказа.

Единственное важное отличие, при формировании заказа нужно указать промокод HOMEALONE. Именно он позволяет "приобрести" книги бесплатно.


Для бесплатной загрузки книг нужно указать промокод

Важно! Перед оформлением заказа на сайте нужно зарегистрироваться. Однако во время процедуры "покупки" такая возможность будет доступна.

После завершения заказа электронные книги станут доступны для загрузки в личном кабинете в разделе "Электронная библиотека".


Кроме того, книги доступны для чтения прямо на сайте


Какие ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Коронавирус в России: еще 33 новых случая
сегодня
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Коронавирус Covid-19 Техно Интернет Книги
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
17 марта 21:14 8 советов от Google, чтобы работники не теряли эффективность дома
Ірина Полицька
17 марта 16:45 Кто такой Джек Ма: сказочная история успеха китайского миллиардера
Віктор Терешков
17 марта 08:05 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
Анастасія Можаровська
16 марта 15:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
16 марта 13:09 Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность
Ірина Полицька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук