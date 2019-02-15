От реальных не отличишь: искусственный интеллект создает уникальные лица людей

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От живых их трудно отличить
От живых их трудно отличить

Нейросеть научилась создавать очень реалистичные лица людей, которых не существует в природе. Когда смотришь на их внешность, то сложно поверить, что это лишь творение искусственного интеллекта.

Уникальный продукт ИИ можно увидеть на сайте Thispersondoesnotexist.com. каждый раз когда пользователь обновляет страницу – система предлагает пользователю нового человека.

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Этот сайт использует разновидность машинного обучения под названием GANs (Generative Adversarial Networks, генеративно соревновательные нейронные сети). Нейросеть учится на реальных человеческих лицах, чтобы впоследствии производить новые.

"Большинство людей не понимают, насколько хорошо искусственный интеллект сможет синтезировать изображения в будущем... Я научил нейросеть придумывать новое лицо за несколько секунд", – говорит основатель сайта Филипп Вонг.

Нейросеть создает уникальные лица: видео

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Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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