Первая ступень Falcon 9 впервые промахнулась при посадке

SpaceX отправила к Международной космической станции ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем. Во время посадки ее первая ступень опустилась в Атлантический океан.

Видеозапись посадки степени опубликовано в Twitter Илона Маска.

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Ракета стартовала с базы военно-воздушных сил США, что на мысе Канаверал. Ее первая ступень должна была приземлиться обратно на космодром. Во время посадки она потеряла контроль и стала раскручиваться вокруг своей оси.

Степень упала из-за неполадок с гидравлическим насосом, заявил глава SpaceX Илон Маск.

Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7 — Elon Musk (@elonmusk) 5 грудня 2018 р.

Степень сделала мягкую посадку на воду и продолжала передавать данные. За ней отправили буксир. SpaceX собирается использовать ее для внутренних нужд компании.

Компания впервые в своей истории не смогла посадить многократную степень Falcon 9.

Грузовой корабль успешно отстыковался и вышел на орбиту. 8 декабря он должен доставить на МКС 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие и оборудования для экипажа.

Что такое Falcon 9?Это ракета-носитель, относится к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010, и с тех пор она прошла две существенных модернизации.

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