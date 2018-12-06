Первая ступень Falcon 9 впервые промахнулась при посадке

9 Читати новину українською
Falcon 9
Falcon 9 / Скриншот

SpaceX отправила к Международной космической станции ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем. Во время посадки ее первая ступень опустилась в Атлантический океан.

Видеозапись посадки степени опубликовано в Twitter Илона Маска.

Читайте также: SpaceX установила рекорд: первая ступень Falcon 9 запустили в космос в третий раз

Ракета стартовала с базы военно-воздушных сил США, что на мысе Канаверал. Ее первая ступень должна была приземлиться обратно на космодром. Во время посадки она потеряла контроль и стала раскручиваться вокруг своей оси.

Степень упала из-за неполадок с гидравлическим насосом, заявил глава SpaceX Илон Маск.

Степень сделала мягкую посадку на воду и продолжала передавать данные. За ней отправили буксир. SpaceX собирается использовать ее для внутренних нужд компании.

Компания впервые в своей истории не смогла посадить многократную степень Falcon 9.

Грузовой корабль успешно отстыковался и вышел на орбиту. 8 декабря он должен доставить на МКС 2,5 тонны груза, в том числе продовольствие и оборудования для экипажа.

Что такое Falcon 9?Это ракета-носитель, относится к классу Falcon. А 9 в названии означает количество двигателей в ракете. Falcon 9 впервые запустили 4 июня 2010, и с тех пор она прошла две существенных модернизации.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Илон Маск SpaceX Техно Космос
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
4 декабря 23:04 Qualcomm представила мощный 7-нм процессор для смартфонов Snapdragon 855: характеристики
168
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
4 декабря 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
125
Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
29 ноября 10:00 Умная техника для кухни, которая существенно упрощает процесс приготовления пищи
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
3 декабря 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
1650
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
Ірина Полицька 717
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 966
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук