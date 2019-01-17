Первое растение, которое вырастили на Луне, погибло: известна причина

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Китайское космическое агентство опубликовало снимок лунного ландшафта, космического аппарата и лунохода
Китайское космическое агентство опубликовало снимок лунного ландшафта, космического аппарата и лунохода / cnsa.gov.cn

Хлопчатник, который вырастили на Луне китайские астронавты, засох из-за слишком низкой температуры.

Об этом сообщило издание ABC.

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Ранее Техно 24 писало о том, что 3 января китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 впервые в истории человечества совершил успешную посадку на обратной стороне естественного спутника Земли.

Что будет делать Chang'e 4 на Луне?
Научными задачами миссии будут астрономические наблюдения на низких частотах радиодиапазона, изучение местности и форм рельефа, анализ минерального состава и структуры верхних слоев лунной поверхности, а также изучение нейтронного излучения и нейтральных атомов – что позволит составить представление об условиях на обратной стороне Луны, согласно CNSA.

В космическом агентстве Китая заверили, что 15 января семена хлопка, которые выращивали в специальном герметичном контейнере на борту Chang'e 4, взошли и хорошо прорастают.

Рослина на борту Chang'e 4
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Однако, почти через два дня растение засохло из-за того, что температура в месте, где находился аппарат, опустилась до отметки -170 градусов по Цельсию.

В издании также отметили, что учёные, которые проводили эксперимент, были готовы к такому результату. Однако сам факт произрастания растения стал свидетельством того, что в будущем выращивание собственных продуктов в космосе станет реальностью.

К слову, накануне глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото нового космического ракетного комплекса, который позволит осуществлять полеты к Луне и Марсу.

Теги: Луна Китай Техно Космос
Источник: Техно
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