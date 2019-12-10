Появились рендеры Tesla Phone: аппарат ярко выделяется среди привычных смартфонов

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Cyberphone від Tesla / Slashleaks

Портал Slashleaks опубликовал первые рендеры, на которых, вероятно, изображен фирменный смартфон компании Tesla. Смарфон сильно отличается среди других гаджетов.

Если это действительно Tesla Phone, то его сложно будет спутать с любым другим телефоном, особенно при взгляде на заднюю панель, утверждают в Slashleaks.

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Вид смартфона от Tesla

Не так давно Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, который получил несколько угловатые рубленые формы. Корпус Tesla Phone выполнен в схожей манере.

Tesla Phone
Возможный вид Tesla Phone от Илона Маска

На задней панели видна тройная основная камера, на экране может демонстрироваться уровень заряда аккумуляторной батареи вашего электромобиля Tesla, а также информация о запасе хода.

Tesla Phone
Смартфон получит тройную камеру и собственную оболочку

Очевидно, что Tesla Phone, если он в итоге будет выпущен, получит собственную фирменную графическую оболочку.

В любом случае представленные рендеры Tesla Phone больше смахивают на плод чьей-то фантазии, созданный под впечатлением от презентации пикапа Cybertruck. Если же изображения смартфона окажутся настоящими – мы наконец получим уникальный гаджет, не похожий на другие смартфоны.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Илон Маск Cybertruck Tesla
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