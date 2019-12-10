Появились рендеры Tesla Phone: аппарат ярко выделяется среди привычных смартфонов

Портал Slashleaks опубликовал первые рендеры, на которых, вероятно, изображен фирменный смартфон компании Tesla. Смарфон сильно отличается среди других гаджетов.

Если это действительно Tesla Phone, то его сложно будет спутать с любым другим телефоном, особенно при взгляде на заднюю панель, утверждают в Slashleaks.

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Вид смартфона от Tesla

Не так давно Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, который получил несколько угловатые рубленые формы. Корпус Tesla Phone выполнен в схожей манере.



Возможный вид Tesla Phone от Илона Маска

На задней панели видна тройная основная камера, на экране может демонстрироваться уровень заряда аккумуляторной батареи вашего электромобиля Tesla, а также информация о запасе хода.



Смартфон получит тройную камеру и собственную оболочку

Очевидно, что Tesla Phone, если он в итоге будет выпущен, получит собственную фирменную графическую оболочку.

В любом случае представленные рендеры Tesla Phone больше смахивают на плод чьей-то фантазии, созданный под впечатлением от презентации пикапа Cybertruck. Если же изображения смартфона окажутся настоящими – мы наконец получим уникальный гаджет, не похожий на другие смартфоны.

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