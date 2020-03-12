Сервис Raketa запускает бесконтактную доставку

После введения карантина в Украине стало очевидно, что доставка еды будет пользоваться большим спросом. Сервис Raketa решил обезопасить своих клиентов от возможного заражения Covid-2019 и ввел услугу бесконтактной доставки продуктов.

Как известно, в феврале китайские сервисы доставки готовой еды и продуктов начали доставлять заказы бесконтактно.

К теме Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять производительность

После того, как в Украине ввели карантин, сервис Raketa тоже решил ввести превентивные меры безопасности, чтобы защитить клиентов и курьеров.

Как пользоваться бесконтактной доставкой

Чтобы выбрать именно бесконтактную доставку, необходимо сделать соответствующую отметку в комментариях к заказу. После этого за заказ надо заплатить банковской картой.

Когда заказ будет готов, курьер позвонит к заказчику и обсудит, где конкретно оставить пакет с заказом, или же передаст его с максимальным соблюдением мер предосторожности.

"Все наши курьеры получают базовые средства защиты – маски и дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, мы прорабатываем возможность ежедневного медицинского осмотра. Бесконтактная доставка – еще один шаг к минимизации контактов и снижению риска заболевания", – говорят в Raketa.

Цена

Как заверили в сервисе, цена на бесконтактную доставку остается бесплатной для клиента, а стоимость блюд в приложении соответствуют ценам в меню ресторанов.

Что известно о Raketa?Сервис заработал в Киеве в конце 2019 года. С тех пор услуги Raketa распространились на Днепр, Львов, Харьков, Одессу и Винницу. В 2020 году сервис намерен организовать доставку в еще 15 городах.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно