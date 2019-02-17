Смартфон LG V50 ThinQ засветился на качественных рендерах: характеристики и цена

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LG V50 ThinQ: фото, характеристики, цена
LG V50 ThinQ: фото, характеристики, цена / Twitter @evleaks

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал первое фото еще не анонсированного флагмана LG V50 ThinQ. Ожидается, что новинку представят в рамках выставки MWC 2019 и смартфон получит поддержку 5G.

Судя по рендеру, новый LG V50 ThinQ не получит внешних изменений по сравнению с LG V40 ThinQ, который представили полгода назад, сообщает 4PDA.

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Смартфон будет иметь аналогичный вырез в экране под двойную фронтальную камеру. Также LG V50 ThinQ получит тройную основную камеру. Сканер отпечатков пальцев, вопреки всем трендам, останется на задней панели.

LG V40 ThinQ

Прошлогодний смартфон LG V40 ThinQ

Характеристики. Главные изменения должны коснуться аппаратной части LG V50 ThinQ. По имеющейся информации, смартфон оснастят 6-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Snapdragon 855 с 5G-модемом и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Вероятно, из коробки смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

LG V50 ThinQ

LG V50 ThinQ не получит существенных изменений по сравнению с прошлогодней моделью

Дата презентации и цена. LG V50 ThinQ представят в рамках выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне. По предварительным данным, новинка получит ценник от 1 165 долларов (около 31 700 гривен) до 1 354 долларов (около 36 800 гривен).

Сначала устройство может выйти эксклюзивно для американского оператора Sprint, но позже должна появиться глобальная версия.

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Теги: Техно Смартфоны MWC 2019 5G LG
Источник: 24 Канал
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