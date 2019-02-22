Смартфон Meizu 16S показали на "живых" фото: особенности новинки

Генеральный директор компании Meizu Хуан Чжан поделился первыми подробностями относительно флагманского смартфона Meizu 16S. Кроме того, инсайдеры уже опубликовали шпионские фото новинки.

Характеристики. Как сообщает Gizchina, Meizu 16S получит полностью безрамочный дизайн. При этом не предусмотрено использование дисплея с вырезом или отверстием – фронтальная камера расположится у самого края в верхней части корпуса.

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"Сердцем" смартфона станет процессор Snapdragon 855, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Размер дисплея – 6,2 дюйма. Его защиту от повреждений обеспечит прочное стекло Corning Gorilla Glass шестого поколения.

Речь идет о том, что в состав основной камеры войдет 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Кроме того, упомянута поддержка технологии NFC для бесконтактных платежей.



Meizu 16S получит абсолютно безрамочный дизайн

Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3600 мач. Правда, поддержка беспроводной подзарядки не предусмотрена.

Дата анонса и цена. Официальная презентация Meizu 16S ожидается в апреле или мае. Цена смартфона, по предварительным данным, составит не менее 500 долларов (около 13 500 гривен).



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