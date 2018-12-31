Смартфон Sony Xperia XZ4 показал колоссальный результат в тесте на производительность

Будущая новинка от Sony – Xperia XZ4, что будет работать на новом топовом процессоре Snapdragon 855, станет очень мощным смартфоном. Об этом свидетельствует тест бенчмарка AnTuTu на производительность.

Об этом пишет ixbt.com.

Так, смартфон Sony Xperia XZ4 с Snapdragon 855 набрал почти 400 000 баллов в AnTuTu. Это значительно больше, чем показывают лучшие модели, работающие на предшественнике Snapdragon 855 – Snapdragon 845.

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Результат теста Sony Xperia XZ4

К примеру, самый производительный смартфон ноября Huawei Mate 20 (по версии AnTuTu) набрал в этом тесте 309425 баллов.

Ранее новый смартфон Lenovo Z5 Pro, что тоже работает на новом процессоре, набрал почти 370 000 баллов в тесте AnTuTu.

Поэтому можно уверенно говорить, что новый топовый процессор Snapdragon 855 стал значительно производительнее своего предшественника.

Что такое бенчмарк AnTuTu?Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йинг и Лиангом.

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