Смартфоны Samsung Galaxy S10 с треском провалили испытание на хрупкость: видео

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / Техно 24

Одна из главных особенностей новых флагманов Samsung Galaxy S10 - практически безрамочный дисплей, из-за чего пользователи сомневаются в их надежности. Компания SquareTrade, которая предоставляет расширенную гарантию на бытовую технику, провела эксперимент, в ходе которого специалисты проверили хрупкость новых смартфонов.

Как сообщает 4PDA, три смартфона по разу сбросили на бетонную поверхность с высоты около 1,8 метра передней и задней стороной. Во всех случаях закаленное стекло Gorilla Glass не выдержало удара.

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От первого падения аппараты получили серьезные повреждения, а у "младшего" Samsung Galaxy S10e и вовсе перестал работать дисплей. Именно младшая модель получила больше увечий. Это может быть связано с использованием стекла Gorilla Glass 5, которое на 35% менее прочное, чем используемые в двух старших моделях Gorilla Glass 6.

Samsung Galaxy S10 превірили на хрупкость – смотрите видео

 

Меньше всего повреждений получил обычный Samsung Galaxy S10, хотя пользоваться сканером отпечатков пальцев с треснутым экраном не получится.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: 24 Канал
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