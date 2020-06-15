После успешного запуска очередной партии ретрансляторов Starlink компания SpaceX объявила о старте приема заявок на подключение к фирменному спутниковому интернету. В переспективе проект Илона Маска должен обеспечить доступный интернет в любой точке земного шара. Бета-тестирование стартует уже этим летом.

На сайте проекта появилась форма записи на участие в тестировании спутникового интернета Starlink. Для этого необходимо указать адрес e-mail, почтовый индекс и страну проживания – по мере дальнейшего развертывания группировки спутников SpaceX обещает уведомлять пользователей разных регионов о технической возможности подключения.

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С производительностью, которая намного превосходит производительность традиционного спутникового интернета и глобальной сети, не ограниченной лимитами наземной инфраструктуры, Starlink обеспечит высокоскоростной широкополосный интернет в местах, где доступ был ненадежным, дорогим или его не было вообще,

– сообщается на сайте.

Сейчас на орбите находится уже 540 сателлитов, а тестовая эксплуатация начнется, когда их количество вырастет до 780 единиц. Ожидается, что первыми регионами присутствия сети станут США и Канада, а позже начнется ее глобальное развертывание по всему миру.

По данным сетевых информаторов, стоимость оборудования, что обеспечивает доступ к спутниковому интернету Starlink, может оказаться намного выше той, о которой ранее сообщал глава компании Илон Маск.

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