Spotify в Украине: когда сервис будет доступен украинцам

Еще в марте этого года в сети появилась информация, что один из самых популярных музыкальных стримингових сервисов Spotify будет доступен в Украине, России и еще ряде стран СНГ. Тогда, как россияне уже узнали цену подписки на Spotify, для украинцев вероятность появления сервиса до сих пор остается призрачной.

Когда Spotify может появиться в Украине? Когда в сети опубликовали первые упоминания о Spotify в Украине, определили также вероятные сроки запуска: лето – осень 2019 года. Однако в берлинском офисе Spotify настаивают на том, что в ближайшее время не планируют выходить на украинский рынок.

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Почему Spotify все же может зайти в Украину? Хотя немцы и отвергают подобную информацию, но все идет именно к тому, чтобы Spotify полноценно появился в Украине. Сотрудники шведского музыкального стримингового сервиса знают о том, что украинские пользователи очень ждут, когда компания придет на рынок и часто обращаются в службу поддержки с просьбой полноценно запустить сервис у нас.

Кроме того, разработчики заверили, что в ближайшее время Spotify начнет свою работу в ряде новых стран и посоветовали следить за обновлениями приложения, чтобы не упустить важные новости.

Кроме того, в начале марта после обновления сервис частично начал переходить на русский язык, что вселяет надежду в наших пользователей.

Сейчас же Spotify в странах, где нет официального представительства, можно пользоваться только через VPN.

Что такое Spotify?

Это один из самых популярных музыкальных стримингових сервисов. Более 83 миллионов людей во всем мире имеют платную подписку на Spotify. Общее же число пользователей платформы превышает 100 миллионов человек.



Хотя официально Spotify в Украине не работает, однако приложением пользуются многие. Для регистрации нужно, чтобы IP-адрес светился из страны, в которой сервис имеет официальный офис.

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