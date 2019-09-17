Технологии в жизни: как в разных странах относятся к технологическому прогрессу

Компания Lenovo опубликовала результаты собственного исследования роли технологий в жизни, образовании и обществе. Опрос охватил более 15 тысяч человек со всего мира, включая США, Мексику, Бразилию, Китай, Индию, Японию, Великобританию, Германию, Францию и Италию.

Исследование выявило, что 40% респондентов чувствуют себя не просто "намного" или "более" юными благодаря технологиям – в среднем они позволяют людям чувствовать себя на 11 лет моложе.

Читайте также: Для украинских пенсионеров запустили приложение "Пенсионный фонд"

Обучение и технологии. При этом 75% опрошенных родителей отметили, что их дети предпочитают поиск ответа в интернете, чем просят их о помощи. Такая практика приобрела популярность в странах, где больше всего используют новейшие технологии в обучении, а именно в Индии (89%) и Китае (85%), наименьший показатель в немецких семьях – 54%. Здесь не только родители, но и учителя с особой осторожностью относятся к использованию техники в образовании, а особенно в школах.

Однако внедрение технологий получило широкое распространение в Германии благодаря инициативе правительства в 2018 году оснастить более 40 тысяч школ новейшими компьютерами и программным обеспечением.



Как люди относятся к внедрению технологий в различные сферы жизни

Взаимодействие родителей с технологиями. Не только дети зависят от технологий: 60% родителей хотя бы раз просматривали что-то в интернете, а потом делали вид, что уже знают ответ, помогая ребенку выполнять школьные задания. Чаще всего это касалось STEM-предметов, таких как математика (45%) и наука (38%), а также география (36%) и иностранные языки (35%).

Более 80% участников исследования согласились, что использование новейших технологий в образовании помогает ученикам лучше учиться в школе и усваивать информацию. В свою очередь, значительная часть работающих родителей (84%) отметила, что современные технологии позволяют им работать и, при этом, постоянно быть на связи с семьей. Наибольшее распространение это утверждение приобрело в Китае и Индии – 95% респондентов обеих стран считают, что технологии помогают сбалансировать карьеру и жизнь.

Влияние технологий на воспитание. 8 из 10 матерей в Индии ответили, что использование "умных" устройств и технологий сделало их материнство гораздо легче. На втором месте оказалась Бразилия, где с утверждением согласились 89% респондентов.

Читайте также: Форум издателей для технарей: куда пойти, если ты – гик

Зато родители в Германии и Италии считают иначе и утверждают, что технологии являются менее определяющим фактором в балансе между родительством и сохранением работы.

Несмотря на то, что технологии положительно влияют на обучение, 72% родителей все же имеют определенные опасения. Они считают, что технологии могут вызвать зависимость у молодежи и повлиять на социальные навыки. И вместе с этим, 73% респондентов верят, что технологии помогают будущим поколениям становиться более независимыми и самостоятельно решать проблемы.

Нет сомнений, что современное образование трансформируется благодаря интеллектуальным технологиям. Они дают детям возможность быть изобретательными и независимыми учениками, которые могут самостоятельно искать правильные ответы и узнавать больше,

– заметил вице-президент по глобальному маркетингу, опыту пользователей и клиентов Lenovo Дилип Бхатия.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно