У Xiaomi возникли трудности с производством Mi 9: в чем дело

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У Xiaomi возникли трудности с производством Mi 9
У Xiaomi возникли трудности с производством Mi 9 / xda-developers.com

Сразу после презентации нового флагманского смартфона Mi 9 компания Xiaomi признала, что существуют проблемы с производством, а следовательно и поставками новинки. Спрос значительно превышал предложение.

Как пишет ixbt, Mi 9 производят уже на трех фабриках: Langfang Foxconn, xi'an BYD и Наньцзин Yinghuada. Первая проблема заключалась в том, что работников просто не научили собирать флагман.

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Вторая причина заключается в перебоях с поставками компонентов камеры. Как известно, Mi 9 – это первый смартфон Xiaomi с тройной камерой, и процесс поставки комплектующих (в частности, широкоугольных объективов) для него не был до конца отлажен.

Как рассказал менеджер управления логистики смартфонов Xiaomi Group, производство и тестирование одного Mi 9 длится примерно сутки.

К чему это привело. Как следствие, в середине марта компания приостановила продажи флагмана. Интересно, что накануне, основатель компании Лэй Цзюнь заявил на своей странице в Weibo, что готов сам идти на помех, если моделей будет не хватать. Но пока мы не знаем, стал Лэй Цзюнь "за станок" или нет.

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Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
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