Ученые объяснили, почему спутники Сатурна имеют разную окраску

2 Читати новину українською
Интересные факты о Сатурне
Интересные факты о Сатурне

Ученые NASA предложили теорию, почему кольца Сатурна получили именно такой цвет. Это стало возможным благодаря данным, которые передает аппарат Cassini.

Как пишет Live Science, окраска колец планеты и форма ее спутников могут зависеть от их удаленности.

Как известно, спутники Сатурна (сейчас известно более 60 таких), являются причиной колец вокруг планеты. Кольца могли появились из-за постепенного разрушения спутников. Так, некоторые из этих спутников имеют странную форму, а также странную окраску.

Читайте также: NASA опубликовало невероятный снимок космической "бабочки"

Благодаря собранным данным Cassini, эксперты проанализировали форму, состав, структуру и окружающую среду пяти спутников Сатурна – Эпиметее, Пандоры, Атласа, Дафниса и Пана.

То в чем дело? Как выяснили ученые, спутники могут иметь разные цвета из-за разного расстояния от Сатурна. Например, Пан, имеющий красную окраску и расположенный ближе всего из этих спутников к планете, состоит из железа и органических соединений в основных кольцах.

Эпиметей, который напротив расположен дальше всего и имеет синий цвет, вероятно, подвергается воздействию потоков ледяных частиц или водяного пара из вулканов, которые происходят на одном из самых больших и удаленных спутников Сатурна — Энцеладе.

Кроме того, предполагают, что спутники имели разную плотность. Вероятно именно поэтому некоторые спутники имеют странную форму.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как проходят президентские выборы-2019 по состоянию на 19 часов: главное
сегодня
68318
Теги: Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 марта 19:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
1096
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
368
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
651
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
210
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
348
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук