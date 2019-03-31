Ученые объяснили, почему спутники Сатурна имеют разную окраску
Ученые NASA предложили теорию, почему кольца Сатурна получили именно такой цвет. Это стало возможным благодаря данным, которые передает аппарат Cassini.
Как пишет Live Science, окраска колец планеты и форма ее спутников могут зависеть от их удаленности.
Как известно, спутники Сатурна (сейчас известно более 60 таких), являются причиной колец вокруг планеты. Кольца могли появились из-за постепенного разрушения спутников. Так, некоторые из этих спутников имеют странную форму, а также странную окраску.
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Благодаря собранным данным Cassini, эксперты проанализировали форму, состав, структуру и окружающую среду пяти спутников Сатурна – Эпиметее, Пандоры, Атласа, Дафниса и Пана.
То в чем дело? Как выяснили ученые, спутники могут иметь разные цвета из-за разного расстояния от Сатурна. Например, Пан, имеющий красную окраску и расположенный ближе всего из этих спутников к планете, состоит из железа и органических соединений в основных кольцах.
Эпиметей, который напротив расположен дальше всего и имеет синий цвет, вероятно, подвергается воздействию потоков ледяных частиц или водяного пара из вулканов, которые происходят на одном из самых больших и удаленных спутников Сатурна — Энцеладе.
Кроме того, предполагают, что спутники имели разную плотность. Вероятно именно поэтому некоторые спутники имеют странную форму.
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