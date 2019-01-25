Уходит целая эпоха: у пользователей Vodafone исчезнет услуга MMS

Украинский мобильный оператор Vodafone решил прекратить предоставление услуги MMS. Эту услугу отключат с 1 февраля Как известно, эта услуга была доступна по умолчанию всем абонентам.

Как объяснили у оператора, MMS перестала быть востребованной услугой, потому от нее решили отказаться.

Читайте также: Все пользователи "Укртелекома" остались без интернета

Какова альтернатива? Вариантов очень много. С помощью MMS можно отправлять другим пользователям мультимедийные сообщения и аудиозаписи. Исправлять MMS можно по номеру телефона или же на электронную почту. При этом сейчас проще отправлять такой контент с помощью соцсетей или через мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram и тому подобное.

Что такое MMS? (Multimedia Messaging Service фбо Служба мультимедийных сообщений), работающая по принципу SMS. Но с помощью MMS можно пересылать мультимедийные сообщения (изображения, мелодии и короткое видео) в сети сотовой связи. Эта услуга была популярной до активного развития мобильного интернета.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно