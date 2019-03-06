В Китае открыли комплекс, где имитируют условия Марса: фото

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В Китае открыли комплекс, где имитируют условия Марса: фото

Китайцы активно работают над развитием космической отрасли. Именно их корабль впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны. Похоже, следующий шаг страны – Марс.

Как сообщает GlobalTimes, в Китае открыли комплекс Mars Camp, в котором будут имитировать марсианские условия.

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Как сообщает источник, стоимость этого комплекта – 22 миллиона долларов. По слухам, объект будет открыт для туристов. Правда, Китай максимально засекречивает свои проекты государственного веса, поэтому вряд ли посетители действительно смогут увидеть все.

Імітація, як на Марсі

Похоже, Китай интересуется изучением Марса

Что известно о комплексе. Информации пока немного. Известно, что он расположен в районе Тибетского нагорья в Цайдамской котловине, занимает площадь в 53 330 м2. Одновременно там могут поместиться до 60 человек.

На базу допустят и туристов

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Теги: Китай Новости Техно Марс Техно Космос
Источник: 24 Канал
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