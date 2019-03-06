В Китае открыли комплекс, где имитируют условия Марса: фото

Китайцы активно работают над развитием космической отрасли. Именно их корабль впервые в истории приземлился на обратной стороне Луны. Похоже, следующий шаг страны – Марс.

Как сообщает GlobalTimes, в Китае открыли комплекс Mars Camp, в котором будут имитировать марсианские условия.

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Как сообщает источник, стоимость этого комплекта – 22 миллиона долларов. По слухам, объект будет открыт для туристов. Правда, Китай максимально засекречивает свои проекты государственного веса, поэтому вряд ли посетители действительно смогут увидеть все.

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Что известно о комплексе. Информации пока немного. Известно, что он расположен в районе Тибетского нагорья в Цайдамской котловине, занимает площадь в 53 330 м2. Одновременно там могут поместиться до 60 человек.

На базу допустят и туристов

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