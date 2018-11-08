В работе "Приват24" снова возникли проблемы

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В работе "Приват24" произошел сбой: что известно
В работе "Приват24" произошел сбой: что известно / Соцсети

Днем 8 ноября в работе приложения "Приват24", что является сервисом интернет-банкинга от "Приватбанка", произошел сбой.

Как рассказали операторы банка, в "Приват24" невозможно было провести платежи с карты на карту и на другие счета.

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Также пользователи приложения жаловались на то, что терминалы зависают и не работает оплата в магазинах.

В банке, со своей стороны, извинились за причиненные неудобства и пообещали в ближайшее время решить проблему.

"Сейчас мы проводим работу над увеличением рабочих мест в наших отделениях в связи со спросом, увеличился на предоставление банковских услуг. Также большинство операций Вы можете проводить дистанционно в терминалах или "Приват24", – отметили в "Приватбанке".

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Напомним, в ночь на 14 октября произошло масштабное обновление в системах "Приватбанка", следовательно все операции с платежными картами в течение максимум 8 часов были приостановлены.

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Теги: Деньги Техно Интернет Приложения Банки Приватбанк
Источник: Техно
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