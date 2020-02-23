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В США Безумный Майк погиб во время съемок программы по запуску самодельной ракеты: видео

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В США погиб инженер-самоучка Безумный Майк Хьюз / dailynews.com

В США во время съемок проекта "Самодельные астронавты" случился трагический инцидент. Инженер-самоучка Безумный Майк Хьюз погиб при попытке запуска самодельной ракеты на паровом двигателе.

Погиб 64-летний американский инженер в калифорнийской пустыне близ Барстоу, сообщает BBC.

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В рамках съемок проводился эксперимент, в котором Хьюз хотел подняться на высоту в тысячу пятьсот метров, а потом приземлиться на парашюте. Впрочем парашют вовремя не раскрылся, и Хьюз вместе с ракетой полетел на землю.

Майк Хьюз был популярен из-за своей идеи о "плоской" Земле. Он намеревался совершить полет в космос, чтобы это доказать.

Информацию о гибели Безумного Майка уже подтвердил его представитель Даррен Шустер.

Когда Бог создал Майка, он разбил форму. Этот человек жил своей идеей и планировал довести ее до конца. Он бы не пошел другим способом. Покойся с миром,
– написал Шустер.

Последний полет сумасшедшего Майка: смотрите видео

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: авиация Новости США Новости Техно Техно Космос Наука Потери
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