В Украине реализуют проект "умных" дорог на базе 5G

Пилотный проект "Интернет вещей на дорогах" базируется на использовании технологии связи 5G и предназначен для повышения безопасности дорожного движения.

Сейчас проект реализован на 21-м километре трассы Н-01. Министерство инфраструктуры Украины реализует проект совместно с мобильным оператором Vodafone и компанией Nokia Solutions and Networks Ukraine.

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Главной целью проекта является создание "умных" дорог объединенных в виртуальную сеть для решения проблем безопасности дорожного движения и анализа транспортных потоков.

Этот проект позволит создать виртуальную сеть, которая позволит решить такие проблемы, как безопасность дорожного движения, анализ транспортных потоков. Мы только что подписали меморандум с нашими международными партнерами, который предусматривает сотрудничество по реализации этого проекта. Сразу после подписания мы переходим к активной фазе сотрудничества,

– заявил министр инфраструктуры Владимир Омельян.

На указанном участке дороги будет проходить тестирование технологии интернета вещей в течение двух недель. В рамках проекта будут собираться статистические данные с помощью сети LTE, а уже со второго полугодия 2019 – с помощью связи 5G.

Тестовый сегмент, развернутый на участке трассы Киев – Днепр. Он состоит из трех видеокамер и метеостанции, которая будет фиксировать погоду. Вся информация будет передаваться с помощью видеостриму к стационарному Data-центра компании Vodafone, где будет формироваться аналитика.

Третьим шагом будет реализация полномасштабного проекта, предусматривающий покрытие современными технологиями всех автомобильных дорог международного значения.

Что такое 5G?Это пятое поколение мобильной связи, которое придет на смену существующему стандарту 4G. 5G обеспечат высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи и короткое время задержки, скорость интернета от 1 – 2 Гбит / с, меньший расход энергии батарей, чем в 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развития Интернета вещей.