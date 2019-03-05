Выборочный прогресс: в Виннице, Ивано-Франковске и Львове проезд можно будет оплатить смс-кой

"Отправь смс на короткий номер, и будет тебе счастье" – смс-ки с примерно таким текстом мы ежедневно видим на своих телефонах. И когда-то мы действительно активно пользовались дополнительными услугами мобильных операторов – покупали себе мелодии на звонок, картинки, участвовали в конкурсах. Но все это как-то отошло на второй план, ведь появился Интернет.

Но сейчас смс-ки понемногу реанимируют. Теперь с их помощью можно купить себе билет в общественном транспорте. Да-да, отправив смс с кодом конкретного автобуса, трамвая или троллейбуса на специальный короткий номер, можно оплатить свой проезд.

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Вторым городом с смс-кондуктором стала Винница. В салонах общественного транспорта там уже есть наклейки с пошаговой инструкцией смс-оплаты проезда.

Когда пассажир хочет купить билет, то должен отвлечь водителя, если в салоне нет кондуктора. Это большие риски на дорогах. Эта оплата всегда под рукой, потому что пассажиры всегда носят при себе телефон. Для транспортной компании это выгодно, потому что не надо уже печатать билеты. Самое главное будет вестись четкий учет пассажиров,

– говорит представитель известного мобильного оператора Виктор Билько.

И с ним трудно не согласиться.

Винница

Основной номер для пассажиров Винницы – 877. Нужно "Отправить сообщение с телефона с кодом того маршрута, на котором едете. Чтобы заплатить за поездку в троллейбусе №10, надо отправить код SAB10. После этого на телефон сначала приходит сообщение о получении заявки. Через несколько секунд – сообщение о произведенной оплате. Плата за смс не взимается. Пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая списывается с его мобильного счета ", – отмечается в сообщении.

Но здесь нужно немного математики: "Чтобы оплатить проезд стоимостью 4 грн по телефону через смс, нужно иметь на счету не менее 7 грн чтобы в остатке было 3 грн". Зачем? Неизвестно. Но пусть те три гривны будут. Если контроллер захочет проверить билет, то пассажиру нужно будет показать его на телефоне. Или уточнить его наличие через тот же короткий номер.

Львов

Во Львове смс-кой можно будет рассчитаться с началом весны – с 1 марта. В этом городе пока тестируют другое нововведение – поминутный проезд. Теперь там можно приобрести билеты на полтора часа, в день и на 90 дней. Такой вид билетов широко распространен в странах Евросоюза, где сравнительно высокая плата за проезд, поэтому удачный расчет в свое время помогает существенно экономить.

Киев

А в Киеве с ноября можно оплачивать проезд электронными картами и билетами с QR-кодами. Теоретически. Практически на днях зашла в автобус, зашагала в направлении валидатора и наткнулась на "Девушка, оно не работает. Просто висит".

Что-то я забыла? Нет, оставила на десерт. Первым городом, где можно рассчитаться смс-сообщением стал Ивано-Франковск. И франковцы гордятся этим: "В Ивано-Франковске мы переплюнули PR-коды. Идет всегда конкуренция за простоту и удобство. Пассажир ищет, где меньше нажатий и кликов", – объясняет представитель одного из мобильных операторов Евгений Кражан.

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Поэтому радуемся за Ивано-Франковск, Винницу и Львов, возможно прогресс дойдет и до других городов Украины. Прежде.