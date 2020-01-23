Как включить темную тему WhatsApp для Android

Кажется ночной режим реализовали уже практически все, кто хотел это сделать. Почти все приложения так или иначе поддерживают ночную тему. Все, кроме WhatsApp. Однако повод для радости появился наконец и у пользователей этого мессенджера. Ведь разработчики начали тестирование данного режима в бета-версии приложения.

Слухи о появлении ночного режима в WhatsApp ходят уже достаточно давно. Вместе с тем разработчики только сейчас решились на его внедрение, пока только в тестовой версии мессенджера.

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Скорее всего, дело в том, что нововведение сначала должно пройти дополнительные испытания с участием широкого круга пользователей, которые могут заметить недоработки и баги. Ведь, для добавления ночного режима нужно не только написать несколько строк кода, но практически перерисовать весь интерфейс.

Подготовка к активации ночного режима WhatsApp

Прежде всего вам нужно скачать и установить бета-версию мессенджера WatsApp. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию в программе бета-тестирования по этой ссылке и подтвердить свое участие. После этого вам будет предложено ссылки на загрузку тестовой версии WhatsApp с Google Play.

Здесь нужно быть готовым к тому, что бета-версия приложения заменит актуальную и для обратной замены вам придется выходить из программы.

Впрочем, существует и другой способ – несколько проще. Он предусматривает банальное установление APK-файла тестовой версии WhatsApp. Ее можно скачать по этой ссылке. Но здесь тоже нужно быть готовым к тому, что ее установка заменит актуальный мессенджер. А для того, чтобы вернуть все, как было, нужно удалить бета-версию и установить с Google Play обычную.

Как включить ночной режим WhatsApp

Чтобы включить ночную тему в WhatsApp вручную, запустите мессенджер и перейдите в контекстное меню;

Откройте "Настройки" и найдите раздел "Чаты";

В открывшемся окне перейдите во вкладку "Темы" и активируйте темную тему;

На смартфонах с Android 10 ночная тема в WhatsApp будет включаться при активации ночного режима в системе.



Активация ночного режима в окне "Темы"

Стоит отметить, что ночная тема может показаться не такой комфортной для восприятия, как вы ожидали. Некоторые пользователи жалуются на то, что темные цвета интерфейса заставляют их глаза слезиться и не только не успокаивает, а наоборот раздражает и отвлекает. Поэтому единственный сценарий, при котором использование ночной режим может быть оправдано – экономия энергии.

Дело в том, что AMOLED-экраны практически не подают напряжения на те светодиоды, которые отвечают за изображение темных цветов, благодаря чему автономность смартфона повышается весьма ощутимо.

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