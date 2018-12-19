Xiaomi готовит к выходу новый модельный ряд смартфонов

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Так может выглядеть Xiaomi Play
Так может выглядеть Xiaomi Play / gizmochina.com

24 декабря компания Xiaomi представит свой новый модельный ряд смартфонов. Он получит название Play. Данные о новинке уже появились на сайте китайского регистратора TENAA.

Эту информацию сообщает GizmoChina.

Новые устройства в регистраторе размещены под номерами M1901F9T и M1901F9E.

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По слухам, смартфон Xiaomi Play может стать усовершенствованной версией модели Pocophone F1. Устройство получит дисплей с диагональю 5,84 дюйма с разрешением 2280х1080 пикселей.

Устройство должно работать на 8-ядерном процессоре с частотой 2,3 ГГц. Будут доступны модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти и 4 и 64 ГБ памяти. На задней панели размещена двойная основная камера. Там также будет размещен сканер отпечатков пальцев.

Аппарат будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Что касается цен, то пока информации пока нет.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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