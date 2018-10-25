Иногда объемы информации, которую вы планируете перенести с одного носителя на другой, слишком большие и обычной флэшкой тут не обойтись. Тогда на помощь придет внешний жесткий диск.

Техно 24 подготовил для вас интересный лайфхак, как получить внешний жесткий диск и сэкономить несколько сотен гривен.

Как выбрать жесткий диск?

Для начала нужно выбрать сам жесткий диск. Отметим, что мы выбирали обычный хард для ноутбука. Здесь стоит обратить внимание на производителя и объем памяти, которsq вам необходим. Если с последним определиться очень легко, то с производителем придется немного помучиться.

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Наиболее качественные жесткие диски производит компания Western Digital. Она является одним из лидеров на рынке HDD. Кроме того, WD имеет широкий спектр моделей, которые предназначены для разных целей. Самые популярные из них Blue, Green, Black и Red.

Blue – основные модели универсального назначения более низкой ценовой категории, подходящие для офисного сегмента использования. Среди твердотельных накопителей – накопители SATA III в форм-факторах 2.5 и M.2, с максимально возможными показателями SATA III.



Жесткие диски компании Western Digital

Green – эти модели позиционируются как "экологичные", поэтому ориентированы на обеспечение таких характеристик, как пониженное энергопотребление, сниженные уровни шума и вибрации. Обеспечение этих качеств может влиять на скорость работы, снижая общую производительность. Среди твердотельных накопителей – накопители бюджетного сегмента SATA III в форм-факторах 2.5 и M.2 с характеристиками ниже, чем максимально возможные показатели SATA III.

Black – модели предназначены для повышенных нагрузок, которые применяют для установки операционной системы, ресурсоемких игр и программ. Среди твердотельных накопителей – высокопроизводительные накопители M.2 PCI-E, которые рассчитаны на самые требовательные операции.

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Red – линейка моделей, ориентированная на круглосуточную работу, например, в сетевых устройствах, в производстве этих моделей уделили больше внимания защите от перегрева, повреждений, более пониженному энергопотреблению.



HDD WD Blue работает стабильно и без лишних шумов

Нам в руки попал HDD WD Blue на 1 ТБ. Забегая вперед, можно сказать, что данный жесткий диск демонстрирует стабильную работу и низкую вибрацию и шумы во время работы (они почти не ощутимы).



Как выглядит жесткий диск с другой стороны

Кроме Western Digital производством жестких дисков занимаются такие компании, как Seagate, Toshiba, Hitachi. Они имеют харды разных объемов и ценовой категории.

Как выбрать кармашек для внешнего жесткого диска

Когда вы определились с жестким диском, наступает время выбрать кармашек для него. Здесь главный акцент на ваш вкус. Однако стоит также обратить внимание на характеристики самого жесткого диска, форм-фактор и скорость передачи данных.

Прежде всего, обращаем внимание на приставку в названии диска SATA III. SATA – это интерфейс, который обеспечивает обмен данными с накопителем информации. Поэтому кармашек следует выбирать в соответствии с тем, что у вас в описании харда, ведь он банально может не подойти.



Кармашек для жесткого диска

Далее обратим внимание на форм-фактор. Если объяснить просто, то форм-фактор – это размеры самого жесткого диска. Преимущественно в характеристиках производители указывают его отдельным пунктом, однако если вы не увидели это в отдельной графе не следует паниковать. После SATA III идут "загадочные" цифры, к примеру, 2.0. Именно они и определяют форм-фактор. Здесь также стоит быть максимально точным и не мудрить, выбирая кармашек с форм-фактором 3.0, ведь он может не подойти по размеру и вам придется потратиться на еще один.

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Далее выбираем скорость передачи данных. Да, иногда это на самом деле важно. Итак, если вам не принципиально сколько времени ваши файлы будут выгружаться на жесткий диск, то этот пункт можно пропустить. Если же вам необходима максимальная скорость передачи данных, обратите внимание, что написано в характеристиках кармашка после USB. Если там цифры 2.0, то новое устройство будет получать данные со стандартной скоростью. Хотите быстрее? Тогда выбирайте USB 3.0 и выше.

Для того, чтобы собрать внешний жесткий диск, его необходимо просто вставить в кармашек

Далее нам нужно собрать этот весь девайс. На самом деле с этим может справиться даже маленький ребенок, конечно, если он умеет пользоваться отверткой. Просто вставляем наш HDD в соответствующий разъем и закручиваем кармашек.

Как инициализировать жесткий диск

Потом самое интересное. Если вы приобрели новый жесткий диск, для начала вам его нужно инициализировать. Если же вы приобрели подержанный хард, то пропускайте этот пункт.

Для инициализации HDD его необходимо подключить к компьютеру. Далее необходимо зайти в настройки. Итак, рассмотрим метод инициализации для операционной системы Windows 10 и 8.1.

Нажмите кнопку "Пуск", введите diskmgmt.msc в поле "Начать поиск", щелкните правой кнопкой мыши diskmgmt.мѕсі выберите пункт "Запуск с правами администратора. При необходимости введите учетные данные для учетной записи пользователя, имеющего права администратора.

Примечание. При обнаружении системой Windows неинициализированного диска откроется такое окно.

Как инициализировать жесткий диск

В диалоговом окне Инициализации диска щелкните GPT (GUID таблицы разделов) и нажмите кнопку ОК.

Примечание. Если этот параметр выбран, этот жесткий диск не распознается старшими версиями Windows XP.

​Как инициализировать жесткий диск

Проверьте в окне управления дисками, чтобы убедиться, что диск инициализирован. Если это так, строка состояния для этого диска в нижней части окна должна указывать диск Online.

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После инициализации диска нужно создать раздел и потом отформатировать этот раздел с помощью файловой системы. Это позволит хранить данные в этот раздел. Далее вы можете выбрать название для своего диска. Вы можете назначить для него букву, или же самостоятельно придумать название. Чтобы сделать это, щелкните правой кнопкой мыши на незанятое место на правой стороне строки состояния для этого диска и нажмите кнопку "Создать простой том". Следуйте инструкциям в мастере инициализации для завершения этого процесса.

Когда HDD прошел инициализацию, то загорелся индикатор

Когда диск получил свое название, все остальные устройства будут выявлять его без проблем. Таким образом вы получаете внешний жесткий диск и в среднем экономите до 200 гривен.

Приятного пользования!

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