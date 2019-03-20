Живое видео: гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в руках у пользователя

Еще до презентации было понятно, что гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold будет по карману не каждому. Большинство могут увидеть новинку разве на фото или видео. Конечно, официальные снимки с новинкой – идеальные. Но как он выглядит в реальной жизни?

Свет пролил один и пользователей, который таки сумел купить себе новинку. Он снял ее на видео. Надо заметить, что на видео смартфон, можно в деталях.

Кстати, место сгиба основного экрана очень заметное. Поэтому это может мешать при работе на большом экране.

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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold на реальном видео

Чем уникален. Конечно, экраном. Диагональ экрана в сложенном виде составляет 4,6 дюйма. И когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.

Кстати, одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна.

Цена. Новинка официально поступит в продажу 26 апреля. Стоимость стартует от 1 980 долларов (55 400 гривен).

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