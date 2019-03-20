Живое видео: гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold в руках у пользователя

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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold

Еще до презентации было понятно, что гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold будет по карману не каждому. Большинство могут увидеть новинку разве на фото или видео. Конечно, официальные снимки с новинкой – идеальные. Но как он выглядит в реальной жизни?

Свет пролил один и пользователей, который таки сумел купить себе новинку. Он снял ее на видео. Надо заметить, что на видео смартфон, можно в деталях.

Кстати, место сгиба основного экрана очень заметное. Поэтому это может мешать при работе на большом экране.

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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold на реальном видео

Чем уникален. Конечно, экраном. Диагональ экрана в сложенном виде составляет 4,6 дюйма. И когда его разложить, то получаем полноценный планшет х диагональю 7,3 дюйма.

Кстати, одновременно на большом экране могут быть открыты сразу 3 окна.

Цена. Новинка официально поступит в продажу 26 апреля. Стоимость стартует от 1 980 долларов (55 400 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung
Источник: 24 Канал
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