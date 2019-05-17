Зонд сделал фото на Луне, где разбился израильский космический аппарат

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Луноход Beresheet
Луноход Beresheet / foxnews.com

Космический зонд NASA Lunar Reconnaisance Orbiter (LRO) сделал очередное фото с поверхности Луны. Он обнаружил и сфотографировал место, где ранее упал и разбился израильский луноход Beresheet. Он разбился при посадке 11 апреля этого года.

Об этом говорится на сайте миссии, фото аппарат сделал через 11 дней после неудачной посадки.

На снимке можно увидеть яркую область, в центре которой заметно темное пятно, которое, вероятно, образовалось при разрушении аппарата.

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Что известно о миссии Beresheet. Аппарат запустили 22 февраля с помощью ракеты Falcon 9. Израиль планировал стать четвертой страной, которой удастся осуществить посадку космического аппарата на Луну. Но этого не произошло. У зонда отказал двигатель и он разбился о поверхность спутника Земли.

фото на Місяці, де розбився ізраїльський космічний апарат
Место, где разбился Beresheet

Beresheet должен был стать самым маленьким и легким аппаратом в истории, который совершил посадку на Луну. Там он должен был находиться в течение 2 суток. После этого его электроника вышла бы из строя из-за перегрева. За этот короткий период аппарат должен был провести серию измерений магнитного поля Луны.

При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что они не будут прекращать лунную программу. Поэтому вскоре должна состояться еще одна попытка.

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Теги: Новости Израиля Техно Новости Техно Луна Космос
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