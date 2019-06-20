У Києві відкрили першу smart-вулицю: що вона вміє – фото та відео

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У Києві відкрили першу smart-вулицю
У Києві відкрили першу smart-вулицю / itc.ua

У Києві офіційно відкрили першу smart-вулицю. Нею стала вулиця Салютна. Вона отримала чимало "розумних" переваг, як от безкоштовний Wi-Fi, зарядні станції для електромобілів, розумне освітлення та систему моніторингу повітря.

Як пише itc.ua, розумне освітлення, наприклад, може змінювати інтенсивність освітлення залежно від часу доби та наявності людей чи транспорту. Організатори стверджують, що система дає змогу економити від 40% до 80% електроенергії.

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Окрім того, на вулиці розміщені лавочки, що обладнані зарядними пристроями та USB-портами, що живляться від сонячних панелей, кнопка екстреного виклику поліції та дві станції для підзарядки електромобілів.

У Києві відкрили першу smart-вулицю

Розумна вулиця у Києві

Ще одна фішка розумної вулиці – стаціонарна станція моніторингу якості повітря. Датчик аналізує повітря за 8 різними показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура, вологість і атмосферний тиск. Зібрані дані можна подивитися онлайн.

У Києві відкрили першу smart-вулицю

На вулиці є стаціонарна станція моніторингу якості повітря

Тут можна буде орендувати велосипеди. Також є сухий фонтан, який буде підсвічуватись різними кольорами.

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Теги: Новини Києва Новини Техно Техно IT-бізнес
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