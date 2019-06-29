У Львові стартує будівництво ІТ-парку: деталі унікального для України проекту

У Львові анонсували будівництво масштабного ІТ-парку. Це — місце, яке об'єднає ІТ-спеціалістів з усього міста — для роботи та співпраці.

28 червня підписали угоду між інвестором та компаніями – це дало старт роботі над будівництвом. Коштуватиме проект близько 160 мільйонів доларів.

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"Це великий, амбітний проект, який включає 6 офісних будинків одного типу, лабораторію, окремий будинок під ці інноваційні лабораторії. Також одна вежа, висотний будинок офісний, мультифункційний центр, який об'єднує в себе шопінг-зону і великий фудкорт", – розповів виконавчий директор Lviv IT Cluster Степан Веселовський.



Фото ІТ-парку, який побудують у 2021 році

Будівництво планують розпочати вже восени. Першу чергу зведуть до 2021 року. Серед майбутніх орендарів комплексу відомі львівські компанії. А інвесторами проекту стали міжнародні компанії – Brookfield, Horizon Capital, і українська Galerija Centre.

Це має створити такий новий енвайрмент, в якому будуть працювати молоді спеціалісти. І це такий новий дистрикт Львова. Він буде набагато більше подібний на Лондон або Нью-Йорк, ніж на те, що ми звикли бачити до цього в нашому місті,

– зазначив співзасновник компанії N-iX Андрій Павлів.

Багатогранність IT-парку забезпечить підвищений комфорт для усіх працівників, адже вони зможуть користуватись цілою низкою можливостей:

нові офіси класу А; сучасний кампус університету та лабораторії, в яких студенти будуть проводити експерименти з провідних наук IT-сфери; конференц-зали; готелі та апартаменти під оренду; торговий центр, гастрономічні та спортивні зони.

Розміщуватиметься у квадраті між вулицями Стрийська, Чмоли, Луганською та Козельницька. Від нього зручно добиратися до всіх важливих місць – аеропорту, залізничного вокзалу, університетів та до історичного центру міста.



Розташування ІТ-парку

Триватиме будівництво парку в цілому чотири роки. І вже наприкінці 2023 року зможе забезпечити роботою щонайменше 10 тисяч айтішників і ще чотири тисячі фахівців суміжних галузей. Проект обіцяє стати наймасштабнішим в новітній історії Львова.

Дивіться відео, яким має бути ІТ-парк у Львові: