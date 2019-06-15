У Львові відкрили першу в Україні Wiki бібліотеку: яскраві фото

Сучасних та інтерактивних бібліотек у Львові стає все більше. Там з'явилась перша в Україні Wiki бібліотека. Відтепер усі охочі можуть не лише почитати цікаві книжки, але й навчитися писати чи редагувати статті у "Вікіпедії".

На проспекті Червоної Калини, у Львові, вже запрацювала надсучасна медіатека Wiki. Там львів'яни та гості міста не лише читають, а й навчаються та розважаються. Днями бібліотекарі з вікіпедистами підписали угоду про те, щоб кожен відвідувач міг дописувати або редагувати статті у "Вікіпедії".

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Член громадської організації "Вікімедія Україна" Юрій Булка повідомив, що бібліотекарі, які тут працюють, проходили спеціальні навчання щодо, або знати як саме працює "Вікіпедія".



Працівники Wiki бібліотеки проходили навчання

Наразі запрацювала лише частина Wiki медіатеки, а саме 175 квадратних метрів із тисячі. Решту відкриють вже восени. Там збиратимуться малі дослідники, аби створювати свої винаходи та пробувати себе у різних професіях.

У другій частині медіатеки буде розташована власна лабораторія, де діти зможуть до обіду навчатися. Це будуть такі своєрідні курси з хімії, біології тощо. Різні компанії, які займаються біологічними розробками, дають для дітей власне обладнання,

– зауважив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Wiki бібліотека у Львові

Крім того, простір облаштований так, щоби його могли відвідувати і люди з інвалідністю, і мами з малятами.

Особисто для мене основою основ є розвиток людини, як особистості, щоб кожен мешканець міста робив себе кращим, сьогодні, завтра, післязавтра. Для цього місто повинне мати цю інфраструктуру,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові діє "Стратегія розвитку культури 2025", у рамках якої модернізують міські бібліотеки у різних районах Львова. Загалом у місті працює 40 публічних бібліотек, підпорядкованих управлінню культури ЛМР, з яких 23 – це бібліотеки для дорослих, а 17 – для дітей.