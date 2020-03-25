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Українським підприємцям пропонують безкоштовно створити свій інтернет-магазин

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Підприємці можуть безкоштовно створити свій сайт / shop-express.com.ua

Українська IT-компанія Shop-Express вирішила підтримати українські компанії, чий бізнес опинився під загрозою через пандемію коронавірусу та запровадження карантину. Тож таким бізнесменам дають змогу безкоштовно створити свій інтернет-магазин.

Як розповіли у Shop-Express, зараз в Україні дуже високий ризик краху бізнесу. У таких обставинах компаніям потрібно вміти адаптуватися і змінюватися, щоб залишатися на плаву, передає epravda.com.ua.

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“Ми хочемо підтримати підприємців в цей нелегкий час, на перших порах запропонувавши інструмент для продажів в інтернеті, щоб компенсувати втрати", – розповів співзасновник платформи Олексій Петриченко.

Як це зробити

Підприємці зможуть створити інтернет-магазин на базі сервісу IT-компанії. А згодом цей сайт можна буде наповнювати товарами, додати текст та запустити з власним доменним ім'ям.

Також інтернет-магазин можна запустити у фірмовому стилі бренду без прив'язки до шаблону.

Відтак, підприємцям потрібно зареєструватися на сайті https://shop-express.com.ua/ c 18 березня до 31 травня. Після цього, вони отримають повний безкоштовний доступ до платформи на 2 місяці".

Що відомо про Shop-Express? Це платформа для інтернет-магазину з візуальним редактором. Сервіс дає змогу створювати і керувати сайтом без програмування. Користувач може скористатися готовим дизайном з галереї дизайнів або замовити індивідуальний дизайн.

Система також дає змогу керувати замовленнями, товарами, цінами і залишками, знижками, має можливість вносити вартість товарів в будь-якій зручній валюті і виводити в іншій.

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Теги: IT-бізнес Техно
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