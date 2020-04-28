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Як впливає карантин на економіку України: карти онлайн

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Вплив коронавірусу на економіку можна відстежувати онлайн
Вплив коронавірусу на економіку можна відстежувати онлайн / unsplash.com

В Україні розробили дашборд, на якому можна відстежити вплив карантину на економіку України. На порталі можна відстежити багато факторів, як рівень безробіття, зміни зарплати, грошові перекази, роздрібна торгівля та багато іншого.

Про це розповів один із авторів дашборду, ексміністр Кабінету міністрів. бізнесмен, співзасновник віртуального банку Monobank Дмитро Дубілет. Десктопна версія дашборду доступна за посиланням.

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Дашборд робили спільно з фахівцями проєкту "Рейтинг".

Що можна побачити

На інтерактивних картах можна стежити за впливом карантину на економіку. Як розповів Дубілет, загалом на порталі зібрали понад 30 показників, які оновлюються щодня.

"Ми використовували показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках. Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці", – додав бізнесмен.

Як впливає карантин на економіку України

На дашборді можна стежити за рівнем зайнятості населення / Скріншот

На картах можна переглянути такі фактори:

  • скільки українців повернулось до країни,
  • наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах,
  • як змінюється кількість безробітних
  • яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету.

та багато інших.

При цьому функціональність дашборду обіцяють розширювати і надалі. Сервіс буде функціонувати на період карантину, а також у той час, який потрібен для відновлення роботи економіки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Техно Коронавірус в Україні Техно Коронавірус COVID-19 Дмитро Дубілет – новини Інтернет
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