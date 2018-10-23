Тендер на поставку навчального обладнання: ЗМІ спростували заяви про змову

Наказ МОН і тендери на поставку в школи обладнання для класів не були прописані під одного учасника, як заявляє прокуратура і пройшли при ринковій конкуренції – участь в них приймали кілька найбільших постачальників.

Про це говориться в статті "Битва за шкільні кабінети. Чи є змова?" на сайті 112.ua.

На початку жовтня цього року прокуратура Києва повідомила про розкриття мільйонів випадків зловживань, що мали місце при закупівлі шкільного обладнання посадовими особами Міністерства освіти і науки. В повідомленні прокуратури говорилося, що посадовими особами структурних підрозділів Міністерства були зареєстровані тендери на користь приватної фірми, що завдало державі шкоду на суму майже 5,5 млн грн.

Розслідування прокуратури стосується поставок в школи цифрових вимірювальних комп'ютерних комплексів (ЦВКК). З 2016 року уряд почав виділяти кошти на оснащення шкільних кабінетів новітніми приладами. Десятки постачальників стали учасниками державних тендерів.

Міністерство створило Типовий перелік коштів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, де оформлені вимоги до комп'ютерної та цифрової вимірювальної техніки, яку місцева влада повинна була закупити для шкіл. На основі цього переліку вже було проведено сотні тендерів.

Прокуратура Києва звинуватила чиновників Міносвіти в тому, що ті нібито прописали Типовий перелік таким чином, що тільки продукція одного виробника відповідає цим вимогам.

Однак, в ході розслідування, журналісти з'ясували, що протягом останніх двох років в школи поставлялася продукція як мінімум трьох великих виробників: ізраїльської компанії Fourier і американських Vernier і Pasco. Більш того, як стало відомо 112.ua, в Міносвіти є листи від двох вищезгаданих виробників ЦІКК (в Pasco 112.ua повідомили, що готують такий лист і направлять його в Міносвіти в найближчі дні), в яких вони дякують МОН за можливість поставляти свою продукцію в школи України і вказують, "що їх приладами обладнано в Україні сотні шкіл".

За даними 112.ua, приватна фірма, яка фігурує в розслідуванні поліції і прокуратури, – київське ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енглер", лідер на українському ринку поставок ЦВКК. Компанія належить бізнесменам Юрію Гречишкіну і Михайлу Каліткіну і поставляє комплекси Fourier Einstein ізраїльського виробництва.

Як вдалося з'ясувати ЗМІ, у справі проходять два тендери на поставку в школи Києва і Слов'янська обладнання, в тому числі і цифрових вимірювальних комплексів, на 9,2 млн грн і 21,1 млн грн. Обидва тендера виграло НПП "Енглер". Хоча прокуратура і стверджує, що чиновники обмежили доступ до торгів для постачальників з іншою продукцією, проте дані Prozorro свідчать, що в тендерах брали участь кілька провідних гравців на ринку поставок цієї продукції, які працюють як з Fourier, так і з Vernier.

"Іноді досить мати одного знайомого слідчого, щоб запустити такий процес. Чиновники МОН – це добре для статистики ДЗЕ, але ви розумієте, в процесі слідства можна вийти і на бізнес. А це вже або хабар, або мінус компанія на ринку. Велика компанія – велика вільна ніша, яку швидко займуть інші. І такі "послуги" коштують дуже дорого", – говорить співрозмовник 112.ua з правоохоронних органів.

Журналістам вдалося дістати кілька документів, які проливають світло на деталі розслідування цієї справи. З них вдалося з'ясувати, що виробництво відкрили на підставі показань однієї людини, які вона дала за кілька місяців до проведення вищевказаних тендерів.