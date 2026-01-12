У російському Орлі димиться ТЕЦ: її атакували дрони
- Українські дрони атакували Орловську область Росії.
- В Орлі димиться місцева ТЕЦ.
Надвечір 12 січня українські дрони атакували різні регіони Росії. Зокрема, вони навідалися до Орловської області. Там лунали вибухи, після яких можна було побачити закутану у дим місцеву ТЕЦ.
У міноборони Росії підтвердили атаку дронів. Там заявили, що у період з 19:00 по 22:00 було збито 78 безпілотників, 14 з них – над Орловською областю, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на ТЕЦ в Орлі?
Тим часом у мережі з'являють кадри Орловської ТЕЦ. Вона уся у диму, але невідомо, чи є на об'єкті пожежа.
Зауважимо, що ТЕЦ в Орлі неодноразово ставала ціллю українських ударів. Востаннє вона була атакована лише кілька днів – 9 січня.
Як димить ТЕЦ в Орлі: дивіться відео
Що відбувається в Орлі після атаки: дивіться відео
Удар по черговій ТЕЦ у Росії: дивіться відео
Нагадаємо, що після атаки 9 січня понад півмільйона жителів Бєлгородської області залишилася без електропостачання, води та тепла.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- У Новочеркаську, Ростовська область, вночі 12 січня сталися вибухи, під удар могла потрапити електростанція. Місцева жителька повідомила про збиття двох дронів та пожежу, імовірно на Новочеркаській ДРЕС, одній з найпотужніших електростанцій на півдні Росії.
- Українські сили уразили бурові установки "Лукойл" у Каспійському морі. Також атаковано зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" на Луганщині та склад матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії Росії в Херсонщині.
- ЗСУ вразили нафтобазу "Жутовська" у Волгоградській області, яка використовується для постачання пального російським військам.