Ти десятий, йди на*уй: у Києві пасажир викинув контролера з трамвая – відео

У Києві між контролером у трамваї та пасажиром виникла сварка через кількість людей у транспорті. Усе закінчилося тим, що чоловік просто викинув контролера з тролейбуса, нецензурно лаючись на того.

Курйозне відео зі сваркою опублікував телеграм-канал "Харків 1654".

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На опублікованих кадрах помітно, що сварка здійнялася після того, як контролер відмовлявся пропускати людей у тролейбус. Мотивував він це тим, що там уже назбиралися 10 людей.

Це не сподобалося одному з чоловіків, який аж надто хотів потрапити на роботу. Він викинув контролера з салону тролейбуса і під вигуки: "йди на*уй, ти десятий", – зайняв його місце.

Після інциденту обоє його учасників ще довго лаялися, намагаючись щось довести одне одному. Попри те, що на зупинці свого транспорту чекали ще кілька людей, з них ніхто не сів у тролейбус.

Пасажир викинув контролера з тролейбуса: дивіться відео (присутня нецензурна лексика)