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      Ти десятий, йди на*уй: у Києві пасажир викинув контролера з трамвая – відео

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      У Києві пасажир і контролер посварилися за десяте місце у тролейбусі / uk.wikipedia.org

      У Києві між контролером у трамваї та пасажиром виникла сварка через кількість людей у транспорті. Усе закінчилося тим, що чоловік просто викинув контролера з тролейбуса, нецензурно лаючись на того.

      Курйозне відео зі сваркою опублікував телеграм-канал "Харків 1654".

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      На опублікованих кадрах помітно, що сварка здійнялася після того, як контролер відмовлявся пропускати людей у тролейбус. Мотивував він це тим, що там уже назбиралися 10 людей.

      Це не сподобалося одному з чоловіків, який аж надто хотів потрапити на роботу. Він викинув контролера з салону тролейбуса і під вигуки: "йди на*уй, ти десятий", – зайняв його місце.

      Після інциденту обоє його учасників ще довго лаялися, намагаючись щось довести одне одному. Попри те, що на зупинці свого транспорту чекали ще кілька людей, з них ніхто не сів у тролейбус.

      Пасажир викинув контролера з тролейбуса: дивіться відео (присутня нецензурна лексика)

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Транспорт Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Києва Курйозні новини
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