Ти ж не безсмертна: співзасновниці організації "Батьки SOS" спалили авто – фото

Співзасновниці громадського об’єднання "Батьки SOS" Олені Парфьоновій у ніч на 20 грудня спалили машину. Вона сказала, що постійно отримує погрози протягом останніх п’яти років.

Парфьонова на своїй фейсбук-сторінці уточнила, що це сталося біля її дому в Солом’янському районі, де вона постійно паркується.

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На безкоштовній парковці були ще автомобілі, але згорів лише її. На місце виїжджали пожежники, проте автомобіль врятувати не вдалося.



Машина Парфьонової згоріла майже дотла / facebook.com/alena.parfonova



Спалене авто активістки / facebook.com/alena.parfonova

Жінка не виключає, що підпал авто може бути залякуванням, щоб змусити її припинити займатись реформуванням шкільництва.

За словами активістки, це почалося після того, як вона взялася за громадську діяльність у сфері освіти, зокрема виступила проти корупції у школах.

Під різними неперсоналізованими акаунтами у фейсбуку мені писали, що ти не безсмертна, що в тебе родина, дитина. Але я ніколи не думала, що ці "пусті" слова можуть призвести до реальних дій,

— зазначила Парфьонова.

Що відомо про організацію "Батьки SOS" Громадська організація "Батьки SOS" з’явилася як продовження однойменної спільноти у фейсбуці, яка існує з 2014 року.



Організація раніше вже ініціювала, зокрема, заборону діяльності батьківських комітетів, обіг готівки у школах та садках, звільнення недобросовісних директорів.