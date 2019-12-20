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      Ти ж не безсмертна: співзасновниці організації "Батьки SOS" спалили авто – фото

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      Спалене авто активістки Олени Парфьонової / facebook.com/alena.parfonova

      Співзасновниці громадського об’єднання "Батьки SOS" Олені Парфьоновій у ніч на 20 грудня спалили машину. Вона сказала, що постійно отримує погрози протягом останніх п’яти років.

      Парфьонова на своїй фейсбук-сторінці уточнила, що це сталося біля її дому в Солом’янському районі, де вона постійно паркується. 

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      На безкоштовній парковці були ще автомобілі, але згорів лише її. На місце виїжджали пожежники, проте автомобіль врятувати не вдалося.


      Машина Парфьонової згоріла майже дотла / facebook.com/alena.parfonova


      Спалене авто активістки / facebook.com/alena.parfonova

      Жінка не виключає, що підпал авто може бути залякуванням, щоб змусити її припинити займатись реформуванням шкільництва.

      За словами активістки, це почалося після того, як вона взялася за громадську діяльність у сфері освіти, зокрема виступила проти корупції у школах.

      Під різними неперсоналізованими акаунтами у фейсбуку мені писали, що ти не безсмертна, що в тебе родина, дитина. Але я ніколи не думала, що ці "пусті" слова можуть призвести до реальних дій,
      — зазначила Парфьонова.

      Що відомо про організацію "Батьки SOS" Громадська організація "Батьки SOS" з’явилася як продовження однойменної спільноти у фейсбуці, яка існує з 2014 року.

      Організація раніше вже ініціювала, зокрема, заборону діяльності батьківських комітетів, обіг готівки у школах та садках, звільнення недобросовісних директорів.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Освіта Освіта в Україні Пожежа
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