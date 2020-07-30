Найпопулярніші вакансії на тимчасову зайнятість: інфографіка
Попри негативний вплив карантину на економіку, він змусив багатьох роботодавців пристосуватись до нових умов. Так у червні вакансій на роботу з дому було майже в 1,5 рази більше.
За даними аналітики OLX Робота у червні 2020 року було п’ять найпопулярніших пропозицій від роботодавців.
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Найпопулярніші пропозиції від роботодавців на тимчасову роботу у червні
- Адміністратор – 120 вакансій, готові були платити близько 15 тисяч гривень на місяць.
- Офіс-менеджер може отримати 10 тисяч гривень за місяць. Усього 90 вакансій.
- Працівник у соціальній мережі Instagram мав зарплату 15 тисяч гривень, при цьому кількість вакансій була понад 80 пропозицій.
- Промоутеру готові були платити 9 тисяч, а кількість вакансій 70.
- Оператор – 11,5 тисяч гривень, кількість вакансій – менше 70 пропозицій.
Зарплата на тимчасовій роботі / Інфографіка 24 каналу
Які вакансії моніторили українці у червні:
- 4 670 разів монітирили роботу для школярів;
- 4 580 шукали саме віддалену роботу;
- роботу вдома – 3 100 разів;
- понад 3 тисячі разів шукали вакансії з подобовою оплатою;
- роздача листівок моніторилась 2 310 разів.