Попри негативний вплив карантину на економіку, він змусив багатьох роботодавців пристосуватись до нових умов. Так у червні вакансій на роботу з дому було майже в 1,5 рази більше.

За даними аналітики OLX Робота у червні 2020 року було п’ять найпопулярніших пропозицій від роботодавців. Читайте також Зарплати на дистанційній роботі вищі: які вакансії були популярними у червні Найпопулярніші пропозиції від роботодавців на тимчасову роботу у червні Адміністратор – 120 вакансій, готові були платити близько 15 тисяч гривень на місяць.

Офіс-менеджер може отримати 10 тисяч гривень за місяць. Усього 90 вакансій.

Працівник у соціальній мережі Instagram мав зарплату 15 тисяч гривень, при цьому кількість вакансій була понад 80 пропозицій.

Промоутеру готові були платити 9 тисяч, а кількість вакансій 70.

Оператор – 11,5 тисяч гривень, кількість вакансій – менше 70 пропозицій.

Зарплата на тимчасовій роботі / Інфографіка 24 каналу Які вакансії моніторили українці у червні: 4 670 разів монітирили роботу для школярів;

4 580 шукали саме віддалену роботу;

роботу вдома – 3 100 разів;

понад 3 тисячі разів шукали вакансії з подобовою оплатою;

роздача листівок моніторилась 2 310 разів.