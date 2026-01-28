Виступає проти України: у Чехії "перейменували" на Google Maps будинок спікера парламенту

Спікер Палати представників Чехії Томіо Окамури виступає проти прапорів України у його країні. Після чергового скандалу невідомі активісти підписали його будинок на Google Maps.

Про це пише IDNES.

Дивіться також Слідом за Польщею: популярна країна Європи планує урізати права біженців з України

Що відомо про Окамуру та його погляди?

Дім Окамури, розташований у Празі, підписали на Google Maps як "Спілка підтримки України". Користувачі також "засипали" локацію відповідними коментарями-відгуками.

І це з будинком чеського чиновника уже не вперше. Її перейменовували й іншими дивними назвами, зокрема, "лоботомічний санаторій", "мечеть", "демагогічний центр лоботомій".

А у листопаді 2025 на його паркані вивісили українські прапори.

Останній випадок, ймовірно, був реакцією на критику Окамури проукраїнської акції на Карловому мосту. Вона проходила 24 січня з нагоди Дня соборності, який відзначали за 2 дні до цього.

Активісти розгорнули великий прапор України та вшанували хвилиною мовчання полеглих українських воїнів та мирних мешканців. Вони також скандували гасла про вільну Україну та проти війни та Росії.

Окамура назвав захід непотрібною провокацією українців проти громадян, які не згодні з їхньою масовою міграцією до Чехії.

Ця подія в одному з найпам'ятніших місць чеської історії точно не сприяє добрим чесько-українським відносинам. Повага до країни перебування та її символів має бути само собою зрозумілою. Ми тут не в Україні, а в Чеській Республіці,

– скаржився чиновник.

Відносини Чехії та України: останні новини