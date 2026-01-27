Уражено ППО ворога: Сили оборони розтрощили ЗРК "Тор-М2"
- Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на окупованій території Криму.
- Цей комплекс є частиною всепогодних бойових систем з потужним озброєнням та швидкою реакцією на цілі.
Сили оборони продовжують знищувати російську техніку та завдавати значних збитків ворогу. Так, 27 січня, українські бійці розтрощили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2".
Про це повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.
Дивіться також Десятки одиниць техніки та сотні солдатів: втрати ворога на 27 січня
Що відомо про ураження російської техніки?
В ніч проти 27 січня Сили оборони завдали удару по об'єкту протиповітряної оборони ворога поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території Криму.
За даними Генштабу, було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2".
Масштаби збитків наразі уточнюються.
Відомо, що цей ЗРК належить що всепогодних бойових систем та може працювати у різних умовах. Система має добру прохідність, потужне озброєння та вирізняється мінімальним часом реакції від виявлення цілі до її ураження.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року та січні 2026 року Сили оборони вже завдавали ударів по ЗРК "Тор-М2". Знищення таких комплексів значно послаблює ворожу ППО.
Які втрати несе Росія у війні проти України?
Володимир Зеленський повідомив, що за грудень 2025 року Сили оборони ліквідували 35 тисяч окупантів. Водночас він провів цікаву історичну паралель, мовляв, кількість ліквідованих загарбників на фронтах російсько-української війни за місяць вдвічі більша, аніж втрати Радянського Союзу у війні в Афганістані.
4 січня українські безпілотники атакували завод "Енергія" в Єльці Липецької області Росії. Супутникові кадри свідчать про 5 прямих влучань в об'єкт. Внаслідок удару одне приміщення зруйноване вщент.
Оператори безпілотників полку "Рейд" успішно уразили та знищили рідкісну станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С", яку противник застосовував у бойових діях.