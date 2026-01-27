Уражено ППО ворога: Сили оборони розтрощили ЗРК "Тор-М2"

Сили оборони продовжують знищувати російську техніку та завдавати значних збитків ворогу. Так, 27 січня, українські бійці розтрощили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2".

Про це повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.

Що відомо про ураження російської техніки?

В ніч проти 27 січня Сили оборони завдали удару по об'єкту протиповітряної оборони ворога поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території Криму.

За даними Генштабу, було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2".

Масштаби збитків наразі уточнюються.

Відомо, що цей ЗРК належить що всепогодних бойових систем та може працювати у різних умовах. Система має добру прохідність, потужне озброєння та вирізняється мінімальним часом реакції від виявлення цілі до її ураження.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року та січні 2026 року Сили оборони вже завдавали ударів по ЗРК "Тор-М2". Знищення таких комплексів значно послаблює ворожу ППО.

