Поражена ПВО врага: Силы обороны сокрушили ЗРК "Тор-М2"

Силы обороны продолжают уничтожать российскую технику и наносить значительный ущерб врагу. Так, 27 января, украинские бойцы разбили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Смотрите также Десятки единиц техники и сотни солдат: потери врага на 27 января

Что известно о поражении российской техники?

В ночь на 27 января Силы обороны нанесли удар по объекту противовоздушной обороны врага вблизи поселка Кача на временно оккупированной территории Крыма.

По данным Генштаба, был поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Масштабы ущерба пока уточняются.

Известно, что этот ЗРК относится к всепогодным боевым системам и может работать в различных условиях. Система имеет хорошую проходимость, мощное вооружение и отличается минимальным временем реакции от обнаружения цели до ее поражения.

Напомним, в ноябре 2025 года и январе 2026 года Силы обороны уже наносили удары по ЗРК "Тор-М2". Уничтожение таких комплексов значительно ослабляет вражескую ПВО.

Какие потери несет Россия в войне против Украины?